Λίμνη Δόξα: Εκεί που η φύση ζωγραφίζει Ελβετία στην καρδιά της Πελοποννήσου

Η λίμνη που καθρεφτίζει βουνά και ιστορία Τα καταπράσινα, μεικτά δάση της περιοχής και οι ορεινοί όγκοι καθρεφτίζονται στα γαλαζοπράσινα νερά της λίμνης, προσφέροντας ένα τοπίο που αλλάζει με τις εποχές αλλά παραμένει πάντα μαγευτικό. Φθινόπωρο και άνοιξη είναι ίσως οι πιο εντυπωσιακές περίοδοι για να την επισκεφθεί κανείς, όταν η φύση βρίσκεται στα πιο ζωντανά της χρώματα.

Πρόκειται για μια τεχνητή λίμνη σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων, που δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με σκοπό την άρδευση του οροπεδίου του Φενεού — ένα έργο που ωστόσο δεν προχώρησε ποτέ. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης σε συνδυασμό με το φυσικό τοπίο δημιούργησε μια εικόνα μοναδικής ομορφιάς.

Το όνομα της λίμνης προέρχεται από τον μικρό ποταμό "Δόξα", που υπήρχε στην περιοχή και κατέληγε σε καταβόθρες κοντά στο όρος Σαϊτά. Οι ρίζες του τοπωνυμίου φτάνουν πίσω στους αιώνες, με αναφορές από την εποχή των Ενετών και πιθανές συνδέσεις με τον Αλβανό οπλαρχηγό Δοξία, που λέγεται ότι αντιστάθηκε στον Μωάμεθ Β΄ κατά την κατάληψη της μεσαιωνικής Ταρσού, μόλις λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια.

Μοναστήρια, ιστορία και ένα εκκλησάκι στη λίμνη

Στην καρδιά του τοπίου, εκεί όπου η γαλήνη της λίμνης συναντά την πνευματικότητα, βρίσκεται το μικρό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Χτισμένο πάνω σε μια στενή λωρίδα γης που το συνδέει με την όχθη, το εκκλησάκι αυτό αποτελεί ό,τι απέμεινε από την παλιά μονή του Αγίου Γεωργίου, η οποία μεταφέρθηκε ψηλότερα στο τέλος του 17ου αιώνα. Είναι ένα από τα πιο φωτογραφημένα σημεία της περιοχής και σύμβολο της λίμνης.

Η περιοχή της Λίμνης Δόξα έχει ενταχθεί στο δίκτυο NATURA, χάρη στο πλούσιο οικοσύστημά της και την ιδιαίτερη φυσική της ομορφιά. Πέρα από πεζοπορία και φωτογραφία, αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ηρεμία, επαφή με τη φύση και ένα γρήγορο «ταξίδι» μακριά από την πόλη.

Παλαιότερη λίμνη Φενεού: Μύθος και γεωλογία

Αξίζει να σημειωθεί πως η σημερινή τεχνητή λίμνη δεν έχει σχέση με την αρχαία ή "χειμερινή" λίμνη του Φενεού, που σχηματίζεται στα νότια του οροπεδίου μόνο σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Τα νερά της χύνονται μέσα από καταβόθρες και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον ποταμό Λάδωνα. Η λίμνη αυτή, γνωστή σε παλαιότερες πηγές και ως "λίμνη του Φονιά" (παραφθορά του Φενεού), έχει καταγραφεί από αρχαιότητα μέχρι και από Ευρωπαίους περιηγητές του 19ου αιώνα.