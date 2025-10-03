Πάτρα: «Δρόμοι κρασιού Πελοποννήσου» - Συνέδριο και εκδήλωση γευσιγνωσίας στο Οινοποιείο Achaia Clauss

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και τέσσερις ακόμη Αναπτυξιακές Εταιρείες της Πελοποννήσου ενώνουν τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο του σχεδίου διατοπικής συνεργασίας «Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014–2020.

Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται το τελικό Συνέδριο και εκδήλωση γευσιγνωσίας, την Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2025, στο Οινοποιείο Achaia Clauss (ώρα έναρξης 11:30 π.μ.).

Η ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. και άλλες 4 Αναπτυξιακές Εταιρείες (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ Α.Ο.Τ.Α., και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ), υλοποιούν το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «ΔΡΟΜΟΙ ΚΡΑΣΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» του Προγράμματος "Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020" (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 - Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία.

Αντικείμενο του Σχεδίου «Δρόμοι κρασιού Πελοποννήσου» είναι η εξερεύνηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Πελοποννήσου ως ενός τόπου με αμπελοοινική ιστορία και πολιτισμό χιλιετιών. Στόχος η ανάδειξη των Δρόμων κρασιού ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου και αναδεικνύονται όλες οι αμπελοοινικές, γαστρονομικές και πολιτιστικές ιδιότητες της Πελοποννήσου με αιχμή του δόρατος το κρασί, και η πρόσδοση νέων ελκυστικών στοιχείων στην ταυτότητα, το πολιτιστικό και το τουριστικό προϊόν των περιοχών παραγωγής οίνου.

