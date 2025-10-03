Ώρα Πατρών για Ανδρέα Αποσκίτη: «Ήταν ο ακούραστος πολίτης που όργωνε την πόλη»

«Ακόμα και με το θάνατό του προχώρησε στην υπέρτατη αλτρουιστική πράξη, τη μεγίστη έκφραση ανθρωπισμού και αγάπης για τη ζωή, δώρισε τα όργανα του. Με τον θάνατό του έδωσε ζωή» αναφέρει η Ώρα Πατρών.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της δημοτικής κίνησης αναφέρει τα εξής:

Ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Ρώρος Γιώργος και η παράταξη μας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το χαμό ενός ενεργού πολίτη του Ανδρέα Αποσκίτη.

Ο Ανδρέας ήταν ο ακούραστος πολίτης που όργωνε την πόλη, από άκρη σε άκρη, επεσήμανε τα κακώς κείμενα.

Κατέγραφε, κινητοποιούσε, πρότεινε, διεκδικούσε με πείσμα, χρήσιμο πολυεργαλείο για κάθε Δημοτική αρχή που έχει ανοιχτά τα αυτιά της.

Δυναμικός και επίμονος όταν δεν υπήρχε η επίλυση του προβλήματος, δεν τα παρατούσε, κατέφευγε στην Περιφέρεια και στην Αποκεντρωμένη και πολλές φορές μέχρι και στον εισαγγελέα για να επιλύσει το πρόβλημα.

Για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες αλλά και να δράσουν τα αντανακλαστικά του Δήμου, πρόσφατη ήταν η ακτιβίστικη κινητοποίηση του, με την απόχη να μαζεύει τα σκουπίδια από το σιντριβάνι της Πλατείας Γεωργίου, που είναι χαρακτηρισμένο Μνημείο.

Δημιούργησε, οργάνωσε και διαχειριζόταν τη διαδικτυακή ομάδα, "Πάτρα αυτά που δεν λέγονται", πού αριθμούσε 24.000 μέλη. Αυτό έγινε συστηματικά, σταδιακά με ανυπέρβλητο αγώνα, πάθος και αγάπη για την Πάτρα.

Η δημοτική αρχή ενοχλείτο από τα δημοσιεύματα, δεν άντεχε την κριτική, αν και θα έπρεπε να έχει ανοικτούς διαύλους προκειμένου να διορθώνει άμεσα την εικόνα της πόλης.

Ακόμα και με το θάνατό του προχώρησε στην υπέρτατη αλτρουιστική πράξη, τη μεγίστη έκφραση ανθρωπισμού και αγάπης για τη ζωή, δώρισε τα όργανα του. Με τον θάνατό του έδωσε ζωή.

Αύριο, Σάββατο 4 Οκτωβρίου στις 12:00 το μεσημέρι, στο Α΄ Νεκροταφείο α ψαλεί η Νεκρώσιμος Ακολουθία και θα γίνει η ταφή του Ανδρέας Αποσκίτη

Πιστεύουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έστω δια περιφοράς θα σταθεί το ύψος των περιστάσεων και να εκδώσει ψήφισμα για τον ανιδιοτελή, ενεργό πολίτη Ανδρέα Αποσκίτη, του Ανθρώπου που έμπρακτα αγάπησε την Πάτρα και ανέδειξε, όσο κανένας άλλος, τα καθημερινά προβλήματά της.