Γερνάει η Ευρώπη - Η Ευρυτανία στις περιοχές με τους περισσότερους ηλικιωμένους

Η Ευρώπη γερνάει με μεγάλη ταχύτητα όπως φαίνεται από τις τελευταίες εκτιμήσεις της Eurostat

Ειδικότερα, o δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων στην ΕΕ, που ορίζεται ως το ποσοστό των ηλικιωμένων ατόμων (ηλικίας 65 ετών και άνω) σε σχέση με τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας (άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών), έχει αυξηθεί αισθητά τα τελευταία 20 χρόνια.

Το 2004 αντιστοιχούσαν περίπου τέσσερα άτομα σε ηλικία εργασίας για κάθε ηλικιωμένο, με τον δείκτη να βρίσκεται στο 26,8%.

Στις αρχές του 2024, ο δείκτης είχε φτάσει στο 37%, που σημαίνει ότι σήμερα υπάρχουν λιγότεροι από τρεις άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας για κάθε ηλικιωμένο.