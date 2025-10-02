Back to Top
Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 15.30 την Πέμπτη σε περιοχή του Κορδελιού

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 15.30 την Πέμπτη σε περιοχή του Κορδελιού. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με το voria.gr.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνά η Αστυνομία.

