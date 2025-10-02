Επίσκεψη του Μητροπολίτη Πατρών στην Κάτω Αχαΐα για στήριξη πυρόπληκτων μαθητών

Στο πλαίσιο της έμπρακτης στήριξης των πληγέντων από τις πυρκαγιές και άλλες τοπικές κρίσεις, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την Κάτω Αχαΐα, προσφέροντας βοήθεια και σχολικά είδη σε μαθητές των πληγεισών περιοχών.

Η ανακοίνωση του Μητροπολίτη Πατρών αναφέρει τα εξής:

Ἀπό τήν ὣρα πού ξέσπασαν οἱ φοβερές πυρκαγιές, τοῦ Αὐγούστου στήν Περιφέρεια τῶν Πατρῶν καί στήν Δυτική Ἀχαΐα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος βρέθηκε κοντά στούς πυροπλήκτους καί συμπαραστάθηκε μέ κάθε δυνατό τρόπο. Οἱ Ὑπηρεσίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, οἱ Ἱερεῖς τῶν πυροπλήκτων περιοχῶν καί ὃλοι οἱ συνεργάτες στό ἒργο τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ἦτο καί εἶναι στή διάθεση τῶν ἐμπεριστάτων ἀδελφῶν μας.

Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς συμπαραστάσεως καί ἀρωγῆς στούς πυροπλήκτους, ὁ Σεβασμιώτατος, ἐπεσκέφθη τήν Τετάρτη 1 Ὀκτωβρίου 2025, τήν πόλη τῆς Κάτω Ἀχαΐας, ὃπου στό Δημαρχεῖο τόν ἀνέμενε ὁ Δήμαρχος κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, μέ τούς Ἀντιδημάρχους καί μέ τούς Διευθυντάς τῶν Σχολείων τῶν πυροπλήκτων περιοχῶν, ὡς καί τῶν Σχολείων τῶν περιοχῶν, πού ἐπλήγησαν ἀπό τήν ἀσθένεια τῆς εὐλογιᾶς τῶν ζώων καί πολλοί ἂνθρωποι ἒχασαν πού ὁλόκληρες περιουσίες.

Ὁ Ἱεράρχης συνοδευόμενος ἀπό τόν Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Ἀπόστολο Δημητρόπουλο, παρέδωσε, σάκους μέ σχολικά εἲδη γιά τούς μαθητάς τῶν πυροπλήκτων περιοχῶν καί ἐξέφρασε γιά μιά ἀκόμη φορά τήν πατρική του ἀγάπη καί τήν στήριξη τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν, στά παιδιά της πάντοτε, ἰδιαιτέρως στίς περιπτώσεις ἐκτάκτων ἀναγκῶν.

Ἰδιαιτέρως ἐσημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος τήν ἀγαστή συνεργασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση καί ἐν προκειμένῳ μέ τόν Δήμαρχο Δυτικῆς Ἀχαΐας καί τίς Ὑπηρεσίες τοῦ Δήμου, ἀλλά καί μέ τήν Ἐκπαιδευτική κοινότητα, μέ τά Σχολεῖα ὃλων τῶν βαθμίδων.

Ὁ Δήμαρχος κ. Γρηγόριος Ἀλεξόπουλος, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τήν ἒμπρακτη συμπαράστασή του καί ἐτόνισε ὃτι ἡ ἀλληλεγγύη ἁπαλύνει τόν πόνο καί δίνει κουράγιο γιά νά σταθῇ ὁ τόπος ξανά ὂρθιος. Εὑχαριστίες ἐκ βάθους ψυχῆς ἐξέφρασαν πρός τόν Μητροπολίτη καί οἱ Διευθυντές τῶν Σχολείων τῶν πυροπλήκτων περιοχῶν.

Ὁ Σεβασμιώτατος σέ συνεργασία μέ τούς Ἱερεῖς τῶν πυροπλήκτων χωριῶν τῆς Δυτικῆς Ἀχαΐας καί τῆς περιοχῆς τῶν Πατρῶν, προσφέρει τήν βοήθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἠθική καί ὑλική σέ ὃσες οἰκογένειες εὑρίσκονται σέ δεινή κατάσταση ἀπό τήν λαίλαπα τῆς πυρκαγιᾶς τοῦ Αὐγούστου.