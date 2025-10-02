Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος για να τρώμε ζυμαρικά

Αγαπάμε τα ζυμαρικά όπως τα έχουμε μάθει, ζεστά, χορταστικά, με πλούσια γεύση.

Τι θα γινόταν όμως αν ο πιο υγιεινός τρόπος για να τα καταναλώνουμε ήταν αφού πρώτα τα αφήσουμε να κρυώσουν; Μία έρευνα αποκαλύπτει το γιατί.

Αυτό τουλάχιστον δείχνει μελέτη που παρουσιάστηκε από τη βρετανική εφημερίδα «The Standard», σε συνεργασία με το BBC και το Πανεπιστήμιο του Surrey.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε το 2014, κατέληξε σε ένα εντυπωσιακό εύρημα: τα κρύα ζυμαρικά ανεβάζουν τη γλυκόζη στο αίμα σε μικρότερο βαθμό από τα φρεσκομαγειρεμένα, ενώ τα ζυμαρικά που έχουν πρώτα ψυχθεί και μετά ξαναζεσταθεί, μειώνουν ακόμη περισσότερο την «έκρηξη» του σακχάρου, σχεδόν στο μισό.

Ο ρόλος του αμύλου

Όταν τα ζυμαρικά βράζονται, το άμυλο «διαλύεται» μέσα στο νερό. Όταν όμως κρυώσουν, αυτό το άμυλο γίνεται πιο ανθεκτικό, με αποτέλεσμα να χωνεύεται πιο αργά και να απορροφάται πιο αργά η γλυκόζη. Έτσι, όπως αναφέρει η γαστρεντερολόγος και ερευνήτρια στο Inserm, Δρ. Μαρί-Κριστίν Μπουτρόν-Ρουόλ, αποφεύγονται οι απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο και η ενέργεια απελευθερώνεται σταδιακά.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα μακαρόνια

Η αρχή αυτή δεν περιορίζεται στα ζυμαρικά. Το ίδιο ισχύει για το ρύζι, τις πατάτες, το ψωμί ή ακόμα και τις μπανάνες. Για παράδειγμα, μια ελαφρώς άγουρη μπανάνα, έχει πιο ήπια επίδραση στο σάκχαρο σε σχέση με μια πολύ ώριμη, που δίνει πιο άμεσα σάκχαρα στον οργανισμό. Ομοίως, το ξερό ψωμί έχει μικρότερη γλυκαιμική επίδραση από μια ζεστή, φρεσκοψημένη φρατζόλα.

Η κατανάλωση παγωμένων αμυλούχων τροφών, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 ή 2, καθώς βοηθά στην αποφυγή υπογλυκαιμιών και της αυξημένης όρεξης που συχνά τις ακολουθεί.

Πώς να το εφαρμόσετε στην πράξη

Αν θέλετε να δοκιμάσετε αυτή τη μέθοδο, θα βράσετε τα ζυμαρικά σας al dente και θα τα αφήσετε να κρυώσουν στο ψυγείο μέσα σε αεροστεγές σκεύος. Μπορείτε να τα φάτε κρύα, π.χ. σε σαλάτα ή να τα ζεστάνετε ελαφρώς, όχι όμως να τα ξαναβράσετε, γιατί έτσι χάνεται η θετική επίδραση του «ανθεκτικού» αμύλου.

Όσο για τη συντήρηση, αρκεί να αποθηκευτούν καθαρά, χωρίς σάλτσες, στο ψυγείο για 1-2 μέρες. Μπορείτε να φτιάξετε μια φρέσκια σαλάτα τελευταία στιγμή με λίγο ελαιόλαδο, λαχανικά και πρωτεΐνη, όπως αυγό ή κοτόπουλο και να έχετε ένα πλήρες, ισορροπημένο βραδινό, που θα σας κρατήσει μέχρι το πρωί.