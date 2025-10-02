Σήμερα η συνέντευξη τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι

Κεντρικό θέμα της συνέντευξης τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, όπως λέγεται θα είναι η ανάδειξη της πανευρωπαϊκής έρευνας η οποία είναι σε εξέλιξη (και στην Ελλάδα) σχετικά με τα τελωνεία, υπό την κωδική ονομασία «Calypso».

Έρευνα η οποία αφορά τη λειτουργία ενός συστήματος-κυκλώματος, το οποίο ξεκινούσε με την εισαγωγή εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ και κυρίως μέσω του λιμανιού του Πειραιά και απέφευγε τους τελωνειακούς δασμούς και την καταβολή ΦΠΑ.

Το κύκλωμα έκανε την εισαγωγή προϊόντων από την Κίνα προς στην ΕΕ με παραποίηση των τελωνειακών εγγράφων, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι δασμοί και ο ΦΠΑ.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονταν στην υπόθεση αυτή εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια και έγγραφα και δημιουργούσα εικονικές εταιρείες (εταιρείες μαϊμού), έτσι ώστε να χάνεται η πραγματική διαδρομή των εμπορευμάτων και να μη γίνεται η πληρωμή δασμών και ΦΠΑ.

Τα κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες μεταφέρονταν στην Κίνα, μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων. Η ζημία για την ΕΕ, από τις εν λόγω δραστηριότητες, υπολογίζεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 250 εκατ. προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς και σχεδόν 450 εκατομμύρια από αδήλωτο ΦΠΑ.

Η έρευνα, υπό την κωδική ονομασία «Calypso», πραγματοποιήθηκε σε 14 χώρες που είναι Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Τσεχία και Πορτογαλία και έγινα έφοδοι σε γραφεία τελωνειακών πρακτόρων, σε εγκαταστάσεις υπόπτων και σε χώρους φορολογικών συμβούλων (εκτελωνιστών) και λογιστών.

Τελωνείο Πειραιά

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) γνωστοποίησε την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος 6 ατόμων για την εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που πλημμύριζαν την Ευρωπαϊκή Ένωση με κινέζικα προϊόντα, τα οποία εισάγονταν παράνομα.

Αναλυτικότερα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατάσχεσε 2.435 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά, τα οποία περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά σκούτερ, υφάσματα και υποδήματα. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ.

Το σύστημα για την αποφυγή της πληρωμής των αντιντάμπινγκ δασμών που ισχύουν για τις εισαγωγές από την Κίνα λειτουργούσε τουλάχιστον επί 8 χρόνια, προκαλώντας απώλειες εκτιμώμενες στα 350 εκατομμύρια ευρώ, σε δασμούς και επιπλέον 450 εκατομμύρια ευρώ σε ΦΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, 10 άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες χρημάτων, όπλων και προϊόντων, όπως ηλεκτρονικά ποδήλατα και σκούτερ. Ειδικότερα, δύο τελωνειακοί υπάλληλοι κατηγορούνται για επαναλαμβανόμενη ψευδή πιστοποίηση, η οποία προκάλεσε παράνομα κέρδη και ζημιές στον προϋπολογισμό της ΕΕ άνω των 871.000 ευρώ.

Ακόμη, τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορούνται για επαναλαμβανόμενη τελωνειακή απάτη, η οποία επίσης αφορά διαφυγόντες δασμούς και φόρους ύψους άνω των 871.000 ευρώ, καθώς και για υποκίνηση ψευδούς πιστοποίησης.

Ήδη το περιεχόμενο της σημερινής συνέντευξης Τύπου που θα παραχωρήσει σήμερα η Λάουρα Κοβέσι συμβολικά στο χώρο του Τελωνείου Πειραιά (Πέραμα), προαναγγέλθηκε χθες σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times.

Εκεί έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ιστορία της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η υπόθεση αφορά εκτεταμένη απάτη ΦΠΑ και τελωνιακών δασμών, με εμπλοκή κινεζικών δικτύων.

Όπως ανέφερε η κυρία Κοβέσι στους Financial Times στην Ελλάδα, οι έρευνες κορυφώθηκαν το καλοκαίρι με εφόδους στον Πειραιά, ενώ συμπλήρωσε ότι σε γραφείο εκτελωνιστή βρέθηκαν 2,7 εκατ. ευρώ σε μετρητά – ένα ποσό που ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ – και την ίδια στιγμή στο σπίτι του ίδιου κατασχέθηκαν άλλα 300.000 ευρώ.

Συνολικά, στην Ελλάδα δεσμεύτηκαν 4,78 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν ακίνητα, αυτοκίνητα και πάνω από 2.400 κοντέινερ, αξίας 250 εκατ. ευρώ.

Πάντως, δεν παρέλειψε να αναφέρει με νόημα η κυρία Κοβέσι: «Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά. Υπήρξαν δημόσιοι λειτουργοί που βοήθησαν, αλλιώς δεν μπορεί να στηθεί ένα τόσο τεράστιο σχήμα».