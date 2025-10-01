Γυναικοκτονία στις ΗΠΑ με θύμα 17χρονη Ελληνίδα - Την πάτησε με το αυτοκίνητο νεαρός που την παρενοχλούσε

Θλίψη επικρατεί στην κοινότητα Κράνφορντ του Νιου Τζέρσεϊ όπου δύο 17χρονες, μια εκ των οποίων Ελληνίδα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, τα δύο ανήλικα κορίτσια, η Μαρία Νιώτης και η Ισαμπέλα Σάλας, παρασύρθηκαν από ένα μαύρο SUV με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του μαύρου SUV δεν σταμάτησε και εγκατέλειψε το σημείο.

Λίγο αργότερα, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων λένε ότι οι έφηβες γνώριζαν τον οδηγό, ενώ προσθέτουν ότι είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του νεαρού άνδρα, αφού φέρεται να είχε παρενοχλήσει την 17χρονη Μαρία.

Σύμφωνα με το CBSNews, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας σε μια ήσυχη περιοχή. Η αστυνομία αναφέρει ότι το μαύρο Jeep Compass του 2021 που παρέσυρε τις δύο έφηβες δεν σταμάτησε και τράπηκε σε φυγή. Οι πρώτες περιπολίες έφτασαν στο σημείο μέσα σε δύο λεπτά από την κλήση στο 911.

Τα δύο θύματα μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά αργότερα υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινωθεί κατηγορίες εναντίον του φερόμενου οδηγού.

Η εισαγγελία της κομητείας Union ζητά από τους γείτονες που ζουν στην περιοχή να ελέγξουν τα βίντεο από τα συστήματα παρακολούθησης των σπιτιών τους ή τις κάμερες των αυτοκινήτων τους, αναζητώντας συγκεκριμένα ένα μαύρο Jeep Compass του 2021 με φιμέ τζάμια πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά το ατύχημα. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι το βίντεο θα ρίξει φως στο τι συνέβη.