Σπύρος Σκιαδαρέσης: "Στο έλεος της εγκατάλειψης πυρόπληκτοι και πληγέντες κτηνοτρόφοι από την ευλογιά"

"Ανοικτές παραμένουν οι πληγές από τις πρόσφατες πυρκαγιές, αλλά και από την ζωονόσο της ευλογιάς που έχει πλήξει αρκετές περιοχές της Δυτικής Ελλάδος, με την καθυστέρηση και την αδιαφορία της κυβέρνησης να συνιστά πρόκληση για εκατοντάδες πολίτες που έχασαν το βιο τους και βρίσκονται στο έλεος της εγκατάλειψης", αναφέρει σε ανακοινωσή του ο Σπύρος Σκιαδαρέσης, Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,

Και συνεχίζει:

"Όσον αφορά στις πυρκαγιές του περασμένου Αυγούστου, φαίνεται πως μαζί με τις φλόγες «έσβησαν» και τα φώτα της επικαιρότητας, αφού οι υποσχέσεις του κυβερνητικού κλιμακίου, ενάμιση μήνα, μετά τις φωτιές, αποδείχτηκαν ψεύτικες.

Οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, οι οποίοι έχασαν τα σπίτια τους, τις καλλιέργειές τους, τα ζώα τους, αλλά και τις επιχειρήσεις τους λιμνάζουν, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί καμία βοήθεια από την Πολιτεία.

Και την ίδια ώρα, ενώ ο χειμώνας βρίσκεται προ των πυλών οι πυρόπληκτοι Δήμοι Πατρέων και Δυτικής Αχαΐας, αν και βρίσκονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, δεν έχουν λάβει ούτε ένα ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές τους και για την αντιπλημμυρική τους θωράκιση.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει πλήξει εκατοντάδες κτηνοτροφικές μονάδες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία. Άνθρωποι που ζούσαν από τα ζώα τους, έμειναν ξαφνικά χωρίς εισόδημα αδυνατώντας να καλύψουν ακόμη και τις καθημερινές βιοτικές ανάγκες των οικογενειών τους.

Δυστυχώς για ακόμη μία φορά οι διαδικασίες «τρέχουν» με ρυθμούς χελώνας, ενώ η αγωνία για την καθημερινή επιβίωση μεγαλώνει. Τα έργα αποκατάστασης μένουν στα χαρτιά, οι αναγκαίες παρεμβάσεις καθυστερούν και οι τοπικές κοινωνίες παραμένουν εκτεθειμένες σε νέες καταστροφές.

Όλα αυτά δεν είναι ανικανότητα- είναι επιλογή.

Επιλογή να μην αποζημιώνονται οι πληγέντες. Επιλογή να μην γίνονται έργα θωράκισης. Επιλογή να αφεθεί η ύπαιθρος να μαραζώσει.

Η περιφερειακή μας παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» καταγγέλλει απερίφραστα αυτή την πολιτική εμπαιγμού και εγκατάλειψης. Δηλώνουμε ότι είμαστε δίπλα στους πυρόπληκτους και στους κτηνοτρόφους και ρωτάμε ξεκάθαρα:

-Πόσο ακόμα θα περιμένουν οι πυρόπληκτοι για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται;

-Πότε θα ξεκινήσουν τα στοιχειώδη έργα που υποσχέθηκαν οι αρμόδιοι;

-Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για την καθυστέρηση που αφήνει ολόκληρες περιοχές απροστάτευτες μπροστά στις επόμενες βροχές και κακοκαιρίες;

-Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες κτηνοτρόφους;

-Τι μέτρα θα ληφθούν για τον περιορισμό εξάπλωσης της ζωονόσου της ευλογιάς;

-Τι σχέδιο υπάρχει για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου;

Οι πολίτες δεν ζητούν ελεημοσύνη – απαιτούν αυτά που τους ανήκουν: αποζημίωση, προστασία και αξιοπρέπεια"