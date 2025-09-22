Η περιφερειακή παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, με αίσθημα ευθύνης κι αλληλεγγύης και στο πλαίσιο των κοινωνικών της δράσεων, αναλαμβάνει πρωτοβουλία συγκέντρωσης σχολικών ειδών για τα παιδιά των πυρόπληκτων οικογενειών της Δυτικής Αχαΐας, καθώς και των αγροτικών οικογενειών που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Η συγκέντρωση των ειδών θα γίνεται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 7 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. στα γραφεία της παράταξης, στην οδό Κανακάρη 173, στην Πάτρα.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, είναι κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα είδη για τη νέα σχολική χρονιά παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους, γι’ αυτό και η συμμετοχή όλων είναι ιδιαίτερα σημαντική.