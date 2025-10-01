Ο.Ε.ΕΣ.Π.: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παντελή

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Νίκου Παντελή εξέδωσε η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.).

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Συλλυπητήρια Ανακοίνωση για την απώλεια του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ



Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαγενάς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο εκλιπών διετέλεσε αντιπρόσωπος της Ο.Ε.ΕΣ.Π. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου επί σειρά ετών, και ήταν ένας αγωνιστής που πάλεψε με σθένος για τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων.

Καλή σωματική και ψυχική ανάπαυση και ας είναι αιωνία η μνήμη του.