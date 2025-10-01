Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας: Έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση

Τι αναφέρει ο Σύλλογος
Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης.
Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:
Οι συνταξιούχοι έδωσαν το δικό τους αγωνιστικό «παρών»
Με κεντρικό σύνθημα: «Τα παιδιά μας δεν είναι μηχανές – 35ωρο, 7ωρο, 5ήμερο»
Ζητούν: Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις
