Σύλλογος Συνταξιούχων Δημοσίου Αχαΐας: Έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση

Τι αναφέρει ο Σύλλογος

Συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Οι συνταξιούχοι έδωσαν το δικό τους αγωνιστικό «παρών»

Με κεντρικό σύνθημα: «Τα παιδιά μας δεν είναι μηχανές – 35ωρο, 7ωρο, 5ήμερο»

Ζητούν: Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις

