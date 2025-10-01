Αμαλιάδα: Δύο ανηλίκοι συνελήφθησαν για κατοχή κάνναβης

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Αμαλιάδα, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία γραμμάρια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, δυο ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά τρία γραμμάρια κάνναβης.