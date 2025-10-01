Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αμαλιάδα: Δύο ανηλίκοι συνελήφθησαν για κατοχή κάνναβης

Αμαλιάδα: Δύο ανηλίκοι συνελήφθησαν για ...

Το βράδυ της Τρίτης (30/9)

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Αμαλιάδα, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία γραμμάρια κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, δυο ανήλικοι ηλικίας 17 και 16 ετών, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που τους διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν συνολικά τρία γραμμάρια κάνναβης.

Ειδήσεις Τώρα

Μεσολόγγι: 13χρονος συνελήφθη με μαχαίρι σε σχολείο

Κυλλήνη: Ξεκινούν οι πτήσεις των υδροπλάνων

Μόναχο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αμαλιάδα Σύλληψη Κάνναβη Αστυνομία

Ειδήσεις