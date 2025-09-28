Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν η μία πλευρά πάει δικαστικά, η άλλη υποχρεούται να ακολουθήσει»

Στις δικαστικές διαμάχες που συχνά ακολουθούν ένα διαζύγιο στάθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου, μιλώντας μέσα από τη δική της εμπειρία, καθώς στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε νομική αντιπαράθεση με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» το πρωί της Κυριακής (28.09.2025), και με αφορμή συνέντευξη της Όλγας Κεφαλογιάννη –η οποία αναφέρθηκε στο δικό της διαζύγιο από τον Μίνω Μάτσα– η παρουσιάστρια εξέφρασε τη δική της άποψη, σχολιάζοντας πως, όταν μία πλευρά επιλέξει τον δρόμο των δικαστηρίων, η άλλη είναι ουσιαστικά υποχρεωμένη να ακολουθήσει.

«Η Όλγα Κεφαλογιάννη μιλάει και χωρίς να δίνει πολλές λεπτομέρειες, μιλάει και λέει κάποια πράγματα. Ίσως αισθάνεται και η ίδια ότι πρέπει να τα πει, γιατί έχει πάρει αυτή την έκταση που έχει πάρει και έχουν γίνει γνωστά κάποια πράγματα. Απ’ ότι καταλαβαίνω έχει μέλλον αυτή η ιστορία, δηλαδή αυτό προαναγγέλλει ουσιαστικά», σχολίασε αρχικά η γνωστή παρουσιάστρια.

«Δυστυχώς όταν μια τέτοια ιστορία παίρνει τον δικαστικό δρόμο, δεν είναι στο δικό σου χέρι πάντα. Αν το επιλέξει η άλλη πλευρά, πρέπει να ακολουθήσεις τον δρόμο αυτό. Εντάξει είναι πιο δύσκολο προφανώς όταν είσαι στα φώτα, αλλά είναι διαχειρίσιμο. Όλα να γίνουν για καλό», πρόσθεσε η Σίσσυ Χρηστίδου.