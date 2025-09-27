Πάτρα: Με λαμπρότητα τελέστηκε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Αποστόλου Ανδρέου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2025, στον περικλεή Ιερό Ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα, ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για την εορτή της Επανακομιδής της Τιμίας Κάρας του Πρωτοκλήτου Αποστόλου.

Η πόλη των Πατρών τίμησε για μια ακόμη χρονιά το μεγάλο αυτό θρησκευτικό γεγονός, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, εκπροσώπων της Εκκλησίας και των τοπικών αρχών.

Σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Πατρών αναφέρει: "Μέ λαμπρότητα ἐτελέσθη τό Σάββατο, 27.9.2025, στόν περικλεῆ Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου Πατρῶν, ὁ Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός τῆς Ἑορτῆς τῆς Ἐπανακομιδῆς τῆς Ἁγίας Κάρας τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου στήν πόλη τῶν Πατρῶν.

Πέρασαν ἀπό τότε (26.9.1964) 61 ὁλόκληρα χρόνια καί ὁ Πατραϊκός Λαός δοξολογεῖ τόν ἐν Τριάδι προσκυνούμενον Θεόν ἡμῶν καί τιμᾶ καί μακαρίζει τόν Πρωτόκλητον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν, διότι θεία οἰκονομία, ἡ Ἀποστολική καί κλεινή πόλις τῶν Πατρῶν, ἐπανέκτησε καί πάλιν, μετά ἀπό ἀπουσίαν 500 καί πλέον ἐτῶν τόν ἀτίμητον θησαυρόν της, τήν πανσεβάσμιον, δηλαδή, Κάρα τοῦ Ἱερωτάτου Ἀποστόλου.

Στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό, ἐχοροστάτησε καί ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Θεόκλητος.

Συνεχοροστάτησαν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἂρτης κ. Καλλίνικος, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καί βεβαίως ὁ οἰκεῖος Ἱεράρχης, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος στό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ, προσεφώνησε καταλλήλως καί εὐχαρίστησε δεόντως τούς προσκεκλημένους Ἱεράρχες.

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος προεχείρισε Ἀναγνώστη τόν εὐλαβέστατον νέον καί ἱεροψάλτην, ἀπό τήν Ἐνορία τῆς Ἁγίας Τριάδος Καλλιθέας Πατρῶν, Παναγιώτην Βαμβακᾶν, εὐχηθείς εἰς αὐτόν τά δέοντα.

