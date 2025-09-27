Νέος ΚΟΚ: Αυτά είναι τα 100 σημεία στην Αττική όπου θα τοποθετηθούν οι 388 «έξυπνες» κάμερες

Σε 100 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου θα τοποθετηθούν οι 388 νέες έξυπνες κάμερες ελέγχου παραβιάσεων ερυθρού σηματοδότη, προκειμένου να περιοριστούν τα τροχαία και οι παραβάσεις από τους οδηγούς.

Στόχος της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει υπογράψει σύμβαση με ανάδοχο εταιρεία, είναι μέσω των έξυπνων καμερών να γίνεται 24ωρη επιτήρηση των επικίνδυνων σημείων όπου έχει υποδείξει η τροχαία, αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Απογευματινή.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», η επιλογή των 100 σημείων έγινε κατόπιν εισηγήσεων της Τροχαίας με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν σε κεντρικές λεωφόρους -όπως οι Συγγρού, Αμαλίας, Κηφισίας, Ποσειδώνος, Θηβών, ΝΑΤΟ-, πολυσύχναστες διασταυρώσεις και δρόμους με υψηλή επικινδυνότητα.

«Στόχος μας είναι η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών που προκαλούνται από τις παραβιάσεις του ερυθρού σηματοδότη. Με την εγκατάσταση των 388 καμερών δεν στοχεύουμε στην επιβολή προστίμων, αλλά στη δημιουργία ενός ασφαλούς οδικού δικτύου, προλαμβάνοντας επικίνδυνες παραβάσεις που θέτουν καθημερινά σε κίνδυνο οδηγούς, επιβάτες, ποδηλάτες και πεζούς εντός του αστικού ιστού», τονίζει μιλώντας στο ίδιο μέσο ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Κωνσταντίνος «Ιαβέρης» Μαρκουίζος.

«Αλλαγή νοοτροπίας»

«Είναι σίγουρο ότι αυτές οι συσκευές θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά, θα ενισχύσουν την υπεύθυνη συμπεριφορά και θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας. Η τοποθέτηση των καμεών θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν υπόδειξης των υπηρεσιών της Τροχαίας Αττικής, σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί στο παρελθόν τα περισσότερα σοβαρά ατυχήματα», συμπλήρωσε ο κ. Μαρκουίζος.

«Οι κάμερες έχουν τη δυνατότητα λήψης 5 φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, θα καταγράφεται μονάχα το πίσω μέρος του οχήματος, ώστε να μη διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Το σχετικό υλικό θα αποστέλλεται μέσω VPN, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, σε κεντρικό υπολογιστή (server) διαχείρισης παραβάσεων. Αποκλειστική πρόσβαση μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» εξήγησε ο Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, το τελευταίο μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς διευκρινίζεται ότι η Περιφέρεια δεν θα εμπλέκεται στην επιβολή των προστίμων για όσους παρανομούν, κάτι το οποίο θα παραμείνει αποκλειστική αρμοδιότητα της Τροχαίας, όπως ισχύσει και σήμερα.

Τα σημεία όπου θα μπουν οι κάμερες

Κέντρο Αθήνας

Λ. Συγγρού – Αθ. Διάκου – 6 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Βασ. Όλγας – 8 κάμερες σε όλες τις κατευθύνσεις

Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Βασ. Σοφίας – 4 κάμερες

Πανεπιστημίου – Αμερικής – 3 κάμερες

Πανεπιστημίου – Πατησίων – 5 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κωνσταντίνου («Hilton») – 8 κάμερες

Λ. Βασ. Σοφίας – Κηφισίας – Αλεξάνδρας – 8 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Πανόρμου – 7 κάμερες

Κατεχάκη – Λ. Μεσογείων – 8 κάμερες

Κατεχάκη – Κοκκινοπούλου – Πίνδου – 8 κάμερες

Βόρεια προάστια

Λ. Κηφισίας – Πεντέλης – Μητροπόλεως (Κηφισιά) – 6 κάμερες

Λ. Κηφισίας – Καρέλλα – Ερυθρού Σταυρού – 6 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Ηρώων Πολυτεχνείου – 4 κάμερες

Λ. Μεσογείων – Αγ. Ανδρέου – Δήμητρας – 4 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Χρ. Σμύρνης – 2 κάμερες

Λ. Μαραθώνος – Αγ. Χριστοφόρου – Αδαμοπούλου – 4 κάμερες Λ. Σπάτων – Θεοτοκόπουλου – 3 κάμερες

Νότια προάστια

Λ. Ποσειδώνος – Ελ. Βενιζέλου – Εθν. Μακαρίου – Θησέως + 2 κάμερες Λ. Ποσειδώνος – Αφροδίτης – 4 κάμερες

Λ. Ποσειδώνος – Αλίμου + 8 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Δωδεκανήσου – 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αλίμου – 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Αγ. Βασιλείου – 2 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Πύρωνος 3 κάμερες

Λ. Βουλιαγμένης – Καλύμνου – Διγενή 2 κάμερες

Δυτικά προάστια

Κηφισού – Δυρραχίου – 6 κάμερες

Κηφισού – Λένορμαν – 6 κάμερες

Κηφισού – Ιερά Οδός – 6 κάμερες

Θηβών – Λ. Αθηνών – 4 κάμερες

Λ. Αθηνών – Παπανδρέου – Κύπρου – 6 κάμερες

Λ. Αθηνών – Ηρακλέους 6 κάμερες

Λ. ΝΑΤΟ (Ειρήνης) – Τραπεζούντος – 6 κάμερες

ΠΕΟΑΚ – Πάχης – Μίνωα – 4 κάμερες

Πειραιάς

Πειραιώς – Δωδεκανήσου – Γρ. Λαμπράκη – 5 κάμερες

Γούναρη – Ρετσίνα – Αλιπέδου – Μεγ. Ιπποδάμειας – 10 κάμερες

Ηρώων Πολυτεχνείου – 2ας Μεραρχίας – 5 κάμερες

Πειραιώς – Λ. Κηφισού – 5 κάμερες

Πειραιώς – Χαμοστέρνας – 6 κάμερες

Ακτή Κονδύλη – Αιγάλεω 4 κάμερες

Κάμερες θα τοποθετηθούν και σε δεκάδες ακόμη σημεία σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Ηλιούπολη, Νίκαια, Κερατσίνι, Αχαρνές και Πετρούπολη, διαμορφώνοντας ένα δίκτυο ελέγχου που καλύπτει όλο το Λεκανοπέδιο.