Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Οκτωβρίου

1η Οκτωβρίου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου και την Τιμία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ.

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμώνται επίσης:

Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος

Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός και ποιητής των Κοντακίων

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ψάλτης ο Κουκουζέλης

Ο Απόστολος Ανανίας ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού και επίσκοπος Δαμασκού.

Παραδοσιακά συγκαταριθμείται μεταξύ των Εβδομήκοντα αποστόλων. Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων (9, 10-18) ήταν αυτός ο οποίος έλαβε εντολή από τον Θεό, να πάει να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο, τότε Σαούλ, ο οποίος είχε τυφλωθεί από τον Θεό, με σκοπό να τον θεραπεύσει. Ο Ανανίας ήταν και αυτός ο οποίος, μετά τη θεραπεία του Παύλου, τον βάπτισε.