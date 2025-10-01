Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 1η Οκτωβρίου

Δείτε ποιους Αγίους τιμάει η Εκκλησία
1η Οκτωβρίου σήμερα, και η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γοργοεπηκόου και την Τιμία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ.
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμώνται επίσης:
Ο Άγιος Ανανίας ο Απόστολος
Ο Όσιος Ρωμανός ο Μελωδός και ποιητής των Κοντακίων
Ο Όσιος Ιωάννης ο Ψάλτης ο Κουκουζέλης
Ο Απόστολος Ανανίας ήταν μαθητής του Ιησού Χριστού και επίσκοπος Δαμασκού.
Παραδοσιακά συγκαταριθμείται μεταξύ των Εβδομήκοντα αποστόλων. Σύμφωνα με τις Πράξεις των Αποστόλων (9, 10-18) ήταν αυτός ο οποίος έλαβε εντολή από τον Θεό, να πάει να συναντήσει τον Απόστολο Παύλο, τότε Σαούλ, ο οποίος είχε τυφλωθεί από τον Θεό, με σκοπό να τον θεραπεύσει. Ο Ανανίας ήταν και αυτός ο οποίος, μετά τη θεραπεία του Παύλου, τον βάπτισε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr