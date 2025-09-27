Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύομε την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 13 μ.μ απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρήστος & Παναγιώτα Σταματοπούλου

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ :
Κωνσταντίνος Σταματόπουλος

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 87

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ , ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την Αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία.

KIKH (Χήρα) Νικ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

==ΕΤΩΝ 90 = =

Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και Ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Στρούση Ηλείας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ

Ελισάβετ & Αλέξανδρος Μήλας Βασιλική & Βασίλειος Χονδρός

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

TA ANHYIA

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ THA.: 26230 73 685 / KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: ipapazafeiris@gmail.com ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

-------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ

ΕΤΩΝ 78

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 / 9 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΙΤΣΑ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ

ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ.) ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

Γεώργιο Ελευθ. Αντύπα - Χαϊκάλη

(Ετών 73)

Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29/9/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.

Η σύζυγος: Γεωργία

Τα παιδιά του: Ελευθέριος & Θεώνη Αντύπα – Χαϊκάλη, Σοφία & Βασίλειος Θεοδωρόπουλος.

Τα εγγόνια του: Πηνελόπη, Γωγώ, Γεώργιος, Γεώργιος, Ζέτα

Οι αδελφοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ 

ΕΤΩΝ 87 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ ΕΤΩΝ 84 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΛΑΨΗ, 

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

-------------

 ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΟΥΛΑ 

ΕΤΩΝ 79 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΚΛΗ ΜΟΥΛΑ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΛΑΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ, 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,  πατέρα,παππού,αδελφό & θείο   

ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

 ΕΤΩΝ:76

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 29-9-2025 και ώρα  4.00μ.μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων{επι της οδού Ακτής Δυμαίων} Πατρών.

{ Η ταφή θα γίνει στο Β’ κοιμητήριο Πατρών}

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικολίτσα

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρης Σπηλιωτόπουλος

Σπυριδούλα & Άγγελος Γαλιατσάτος

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Μαρία-Νικολίτσα,Νικόλαος,

Παναγιώτης,Aριάνα, Κωνσταντίνος

Νικόλαος,Ραφαήλ

 ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ     ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

------------------------

