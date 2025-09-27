Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 28 και τη Δευτέρα 29-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΤΑΣΙΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ)ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ.
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύομε την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 13 μ.μ απο τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστείου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :
Χρήστος & Παναγιώτα Σταματοπούλου
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ :
Κωνσταντίνος Σταματόπουλος
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π.
Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα.
Τηλ. 261034160.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 12.00 ΜΕΣΗΜ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΚΡΙΒΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ , ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την Αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία.
KIKH (Χήρα) Νικ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
==ΕΤΩΝ 90 = =
Θανούσα κηδεύουμε Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και Ώρα 4:00 μ.μ. εκ του Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής Στρούση Ηλείας. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 Μ.Μ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ
Ελισάβετ & Αλέξανδρος Μήλας Βασιλική & Βασίλειος Χονδρός
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
TA ANHYIA
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ
ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ 39, ΒΑΡΔΑ ΗΛΕΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11, ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ THA.: 26230 73 685 / KIN.: 6948 46 33 43-6989 38 31 29 www.papazafeirisfunerals.gr / e-mail: ipapazafeiris@gmail.com ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
-------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΑ ΣΥΖ. ΠΑΝ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ 78
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 / 9 / 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4:00 Μ.Μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 3:30 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΙΤΣΑ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ (ΧΗΡΑ ΑΘΑΝ.) ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664
ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685
ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720
email goupos@yahoo.gr
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
Γεώργιο Ελευθ. Αντύπα - Χαϊκάλη
(Ετών 73)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29/9/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά του: Ελευθέριος & Θεώνη Αντύπα – Χαϊκάλη, Σοφία & Βασίλειος Θεοδωρόπουλος.
Τα εγγόνια του: Πηνελόπη, Γωγώ, Γεώργιος, Γεώργιος, Ζέτα
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΑΡ. ΣΩΡΡΑ ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΧΑΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:ΘΕΩΝΗ ΧΗΡΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΝΤΩΝΙΑ ΧΗΡΑ ΚΛΑΨΗ,
ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΜΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΚΛΗ ΜΟΥΛΑ, ΘΕΩΝΗ ΚΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ, ΚΩΝ/ΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΗΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΑΜΑΚΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού,αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:76
Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 29-9-2025 και ώρα 4.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων{επι της οδού Ακτής Δυμαίων} Πατρών.
{ Η ταφή θα γίνει στο Β’ κοιμητήριο Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικολίτσα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Άρης Σπηλιωτόπουλος
Σπυριδούλα & Άγγελος Γαλιατσάτος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:Μαρία-Νικολίτσα,Νικόλαος,
Παναγιώτης,Aριάνα, Κωνσταντίνος
Νικόλαος,Ραφαήλ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------------
