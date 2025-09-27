Αρτέμιδα: Ηλεκτροπληξία υπέστη 9χρονη σε παιδική χαρά

Αντιμέτωπη με μια εφιαλτική εμπειρία ήρθε μια οικογένεια στην Αρτέμιδα, όταν η 9χρονη κόρη τους υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα σε παιδική χαρά, αφού ακούμπησε γυμνά καλώδια που εξείχαν από κολώνα φωτισμού.

Το σοκαριστικό περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- οι γονείς υπέβαλαν μήνυση πριν από λίγες ημέρες, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την αμέλεια που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού τους.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού της, η ανήλικη πλησίασε μια κολώνα φωτισμού στο χώρο της παιδικής χαράς. Χωρίς να γνωρίζει τον κίνδυνο, ακούμπησε τα εκτεθειμένα καλώδια, με αποτέλεσμα να υποστεί ισχυρή ηλεκτροπληξία και να σωριαστεί στο έδαφος.

Η μητέρα της, που βρισκόταν κοντά, άρχισε να ανησυχεί όταν παρατήρησε διακοπή ρεύματος στην περιοχή και διαπίστωσε πως το παιδί της είχε εξαφανιστεί από το οπτικό της πεδίο. Λίγο αργότερα, εντόπισε την 9χρονη πεσμένη στο έδαφος, σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να κουνηθεί και να μιλήσει κανονικά.

Η οικογένεια της 9χρονης προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, επισημαίνοντας την εγκληματική αμέλεια των αρμόδιων αρχών για τη συντήρηση και την ασφάλεια των δημοτικών υποδομών. Όπως σημειώνουν, το παιδί διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του και το περιστατικό θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη.

Το κορίτσι ευτυχώς νοσηλεύτηκε χωρίς επιπλοκές.