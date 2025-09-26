Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 27 και την Δευτέρα 29-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑ
ΕΤΩΝ 80
Κηδεύουμε το Σάββατο 27-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:
ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΑΒΡΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 μ.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ>.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΠΕΠΠΑ
ΕΤΩΝ 69
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΛΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΓΓΟΥΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ
(ΚΟΥΡΠΑΚΗΣ ή ΘΡΑΚΑΣ)
ΕΤΩΝ 74
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
Γεώργιο Ελευθ. Αντύπα - Χαϊκάλη
(Ετών 73)
Θανόντα κηδεύουμε την Δευτέρα 29/9/2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α’ Δημ. Κοιμητηρίου Πατρών.
Η σύζυγος: Γεωργία
Τα παιδιά του: Ελευθέριος & Θεώνη Αντύπα – Χαϊκάλη, Σοφία & Βασίλειος Θεοδωρόπουλος.
Τα εγγόνια του: Πηνελόπη, Γωγώ, Γεώργιος, Γεώργιος, Ζέτα
Οι αδελφοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106
KIN.: 6972 119124, e-mail: teletaianasto@gmail.com
---------------------
