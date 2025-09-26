Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 27 και την Δευτέρα 29-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΝ. ΤΣΟΥΝΑ



ΕΤΩΝ 80

Κηδεύουμε το Σάββατο 27-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατανίου.

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ:

ΕΙΡΗΝΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΚΟΤΣΙΝΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΓΑΒΡΑ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ (χήρα) ΣΤΑΥΡ. ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΑΘΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΔΑΡΑΜΟΥΣΚΑ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΡΗΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 3.30 μ.μ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ <Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ>.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΝΙΚ. ΠΕΠΠΑ

ΕΤΩΝ 69

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΡΙΟΛΟΥ ΑΧΑΪΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΛΟΥ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΓΓΟΥΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡΗΣΤ. ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ

(ΚΟΥΡΠΑΚΗΣ ή ΘΡΑΚΑΣ)

ΕΤΩΝ 74

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: papadionysioumixalis@gmail.com

--------------