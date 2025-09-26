Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Χατζηιωαννίδου

Συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ
Ο Πρόεδρος Παύλος Σκούρας και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας επιχείρησης, με ανακοίνωσή τους, εκφράζουν τη θλίψη τους και τα θερμά συλλυπητήριά τους στον Αντιπρόεδρο της επιχείρησης Κωνσταντίνο Δραγώτη για τον θάνατο της πεθεράς του Αναστασίας Χατζηιωαννίδου, καθώς και στην οικογένειά της και στους οικείους της.
