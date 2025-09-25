LIVE η συνάντηση Τραμπ- Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

Η Τουρκία, φαίνεται να έχει στο επίκεντρο της ατζέντας της τα F-35
Συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Οίκο πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Η Τουρκία, φαίνεται να έχει στο επίκεντρο της ατζέντας της τα F-35, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι η απαγόρευση της αμερικανικής κυβέρνησης για την πώληση προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα ενδέχεται να αρθεί σύντομα, εν όψει της μεταξύ τους συνάντησης.
Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος, επιθυμεί να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα «πλησιάσει» προς την Κίνα, ενεργειακά ζητήματα, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και ο πόλεμος στη Γάζα, καθώς οι δύο ηγέτες έχουν διαφορετική στάση.
