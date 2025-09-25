Μεσολόγγι: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών

Στο Μεσολόγγι , αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων συνέλαβαν χθες το απόγευμα έναν ημεδαπό άνδρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τον έλεγχο που του έγινε ενώ κινούνταν πεζός, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του 4,2 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 119 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης, καθώς και ένα δενδρύλλιο κάνναβης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας/Παράλληλη Έδρα Μεσολογγίου, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.