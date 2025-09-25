Ο φόρος 22% σε όσους δεν πιάσουν το όριο των ηλεκτρονικών συναλλαγών

Φόρος φωτιά 22% προβλέπεται σε όσους δεν πιάσουν το όριο των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Kάθε φορολογούμενος καλείται να εξετάσει αν έχει καλύψει τον στόχο που προβλέπει η νομοθεσία: το 30% του ετήσιου εισοδήματός του να έχει δαπανηθεί με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ο έλεγχος γίνεται εύκολα μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου καταγράφονται όλες οι κινήσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει συγκεντρωθεί το απαιτούμενο ποσό, υπάρχει περιθώριο τριών μηνών ώστε να καλυφθεί η διαφορά. Διαφορετικά, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα επιβληθεί πρόσθετος φόρος, ο οποίος φτάνει το 22% της αξίας των αποδείξεων που λείπουν.

Ενδεικτικά, φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ οφείλει να έχει πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές 6.000 ευρώ. Αν οι αγορές περιορίζονται σε 5.000 ευρώ, τότε η διαφορά των 1.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί με φόρο 220 ευρώ, ο οποίος θα καταλογιστεί το 2026. Το προηγούμενο έτος, πολλοί φορολογούμενοι δεν κατάφεραν να συμπληρώσουν το απαιτούμενο όριο και σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής αρχής καταβλήθηκαν επιπλέον 55,5 εκατ. ευρώ.

Η ισχύουσα νομοθεσία περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις. Στις δαπάνες που υπολογίζονται περιλαμβάνονται υπηρεσίες από συγκεκριμένα επαγγέλματα, όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες θέρμανσης, καθώς και κομμωτήρια, καταστήματα ομορφιάς και σχολές χορού.

Οι ιατρικές δαπάνες, όπως επισκέψεις σε γιατρούς και οδοντιάτρους, υπολογίζονται διπλά στην κάλυψη του 30%. Από τον υπολογισμό εξαιρούνται ποσά που δίνονται ως διατροφή, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται ηλεκτρονικά. Επίσης, το εισόδημα που προκύπτει από την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων δεν προσμετράται.

Για όσους έχουν κατασχεμένους λογαριασμούς, πλην του ακατάσχετου, το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων περιορίζεται στις 5.000 ευρώ. Αν οι δαπάνες για φόρους, ΕΝΦΙΑ, δάνεια ή ενοίκια υπερβαίνουν το 60% του εισοδήματος και έχουν καταβληθεί ηλεκτρονικά, τότε το απαιτούμενο ποσοστό περιορίζεται στο 20%.