Ντόναλντ Τραμπ: Ζητά έρευνα για «τριπλό σαμποτάζ» μετά την ομιλία του στον ΟΗΕ

«Ο μηχανισμός ασφαλείας ενεργοποιήθηκε από κάποιον που βρισκόταν μπροστά από τον πρόεδρο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ. Αργότερα, διευκρίνισε σε δελτίο Τύπου πως ο εικονολήπτης που συνόδευε τον αμερικανό πρόεδρο πιθανότατα ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας, καθώς ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ.

Τα απρόοπτα ξεκίνησαν από την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όταν σταμάτησε απότομα η κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια. Διατηρώντας την ισορροπία τους, ανέβηκαν τα σκαλιά.

«Αυτό που συνέβη ήταν αίσχος», υποστήριξε. «Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία κακόβουλα γεγονότα», συνέχισε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στηλιτεύσει τα τεχνικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Σε οργισμένη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας κατά την άφιξή του, τη δυσλειτουργία του autocue και τα προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται», ανέφερε ο Τραμπ, κοινοποιώντας το μήνυμά του στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες και υπογραμμίζοντας ότι απαιτεί την άμεση διεξαγωγή έρευνας.

Τη διεξαγωγή έρευνας ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισε την ημέρα της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς ισχυρίστηκε ότι έπεσε θύμα «τριπλού σαμποτάζ».

<iframe src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/115261466629181518/embed" class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονέθηκε επίσης ότι το autocue δεν λειτουργούσε στην αρχή της ομιλίας του.

Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο επ’ αυτού, επισημαίνοντας πως ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα κατά την ομιλία του αμερικανού προέδρου.

Στην ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ κατήγγειλε επίσης προβλήματα στον ήχο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. «Μετά την ομιλία, μου είπαν ότι ο ήχος είχε διακοπεί εντελώς στην αίθουσα» δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως ρώτησε τη Μελάνια για τις εντυπώσεις της και εκείνη του είπε: «Δεν μπορούσα να ακούσω ούτε λέξη από όσα έλεγες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «Μια πραγματική ντροπή έλαβε χώρα χθες στα Ηνωμένα Έθνη – Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία πολύ κακόβουλα γεγονότα! Πρώτον, η κυλιόμενη σκάλα που ανέβαινε στην Κεντρική Αίθουσα Ομιλιών σταμάτησε απότομα. Σταμάτησε σε μια στιγμή. Είναι φοβερό πως η Μελάνια και εγώ δεν πέσαμε μπροστά στις αιχμηρές άκρες αυτών των χαλύβδινων σκαλοπατιών, με το πρόσωπο. Απλώς κρατούσαμε ο καθένας μας σφιχτά το κιγκλίδωμα, αλλιώς θα ήταν καταστροφή. Αυτό ήταν τελείως σαμποτάζ, όπως σημειώθηκε σε μια προηγούμενη “ανάρτηση” στους London Times που ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι του ΟΗΕ “αστειεύονταν για το κλείσιμο μιας κυλιόμενης σκάλας”. Οι άνθρωποι που το έκαναν θα έπρεπε να συλληφθούν! Στη συνέχεια, καθώς στεκόμουν μπροστά σε ένα πλήθος εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και σημαντικών ηγετών στην αίθουσα, το autocue μου δεν λειτούργησε. Ήταν παγωμένο σκοτάδι. Αμέσως σκέφτηκα: “Ουάου, πρώτα η κυλιόμενη σκάλα και τώρα ένα κακό autocue. Τι είδους μέρος είναι αυτό;”».

«Στη συνέχεια, προχώρησα στην ομιλία χωρίς autocue, το οποίο ξεκίνησε περίπου 15 λεπτά αργότερα. Τα καλά νέα είναι ότι η ομιλία έλαβε φανταστικές κριτικές. Ίσως εκτίμησαν το γεγονός ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν κάνει αυτό που έκανα εγώ. Και τρίτον, αφού έκανα την ομιλία, μου είπαν ότι ο ήχος ήταν εντελώς κλειστός στην αίθουσα όπου εκφωνήθηκε η ομιλία, ότι οι Παγκόσμιοι Ηγέτες, εκτός αν χρησιμοποιούσαν τα ακουστικά των διερμηνέων, δεν μπορούσαν να ακούσουν τίποτα. Το πρώτο άτομο που είδα μετά την ομιλία ήταν η Μελάνια, η οποία καθόταν ακριβώς μπροστά. Ρώτησα: “Πώς τα πήγα;” Και είπε: “Δεν άκουσα λέξη από όσα είπες”. Αυτό δεν ήταν σύμπτωση, ήταν τριπλό σαμποτάζ στον ΟΗΕ. Θα έπρεπε να ντρέπονται. Στέλνω ένα αντίγραφο αυτής της επιστολής στον Γενικό Γραμματέα και απαιτώ άμεση έρευνα. Δεν είναι περίεργο που τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπόρεσαν να κάνουν τη δουλειά για την οποία δημιουργήθηκαν. Όλες οι ταινίες ασφαλείας στις κυλιόμενες σκάλες πρέπει να αποθηκευτούν, ειδικά το κουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης. Η Μυστική Υπηρεσία έχει εμπλακεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» κατέληξε ο Τραμπ.