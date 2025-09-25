Καιρός: Και επίσημα φθινόπωρο από το Σαββατοκύριακο

Άνεμοι έως 7 μποφόρ και επικίνδυνες καταιγίδες, ποιες περιοχές επηρεάζονται
Μπορεί ο μήνας Σεπτέμβριος να σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου, ωστόσο ο ένατος μήνας τους χρόνου, αποτέλεσε απλά προέκταση του καλοκαιριού με ήπιο καιρό.
Πλέον το σκηνικό αλλάζει, καθώς ο τρέχων μήνας μας αποχαιρετά με βροχές.
Σταδιακή μεταβολή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με περισσότερες νεφώσεις, λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια και εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων, ενώ θα ξεκινήσει και πτώση της θερμοκρασίας.
Το Σαββατοκύριακο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά προβλέπεται να φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο «για επικίνδυνες καταστάσεις»
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται στον εμποδιστής "Ρεξ" και εξηγεί πως θα διαμορφωθεί μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.
«Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.
Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.
Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.
Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.
Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.
Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».
Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς «κρατάει μικρό καλάθι» τονίζοντας ότι από την αστάθεια δεν θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές, ειδικά της Ανατολικής Ελλάδας.
«Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block) ,
Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό μας Omega block ,είναι ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί μία ύφεση μέσης ή μεγάλης έκτασης σχεδόν στάσιμη πάνω από μια περιοχή, γύρω από τα πεδία υψηλών πιέσεων και να δίνει παρατεταμένα φαινόμενα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Λίγο ανατολικότερα να βρισκόταν το χαμηλό, θα κάναμε πάρτυ.
Εντάξει , μάθαμε και το Rex Block , αλλά μη νομίζουμε οτι με αυτόν το τύπο καιρό θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές , ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος».
H πρόγνωση Ζιακόπουλου
Η εγκατάσταση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων στα ΒΑ Βαλκάνια, που θα γίνει ουσιαστικά από το απόγευμα της Πέμπτης, θα έχει ως συνέπεια την επικράτηση ανατολικών βορειοανατολικών ανέμων, οι οποίοι την Παρασκευή και το Σάββατο θα φθάσουν τοπικά στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Με αυτό το δεδομένο σχετίζονται και οι κατά κανόνα ασθενείς βροχές που θα σημειωθούν στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα και την κεντροδυτική Μακεδονία.
Β. Το βράδυ του Σαββάτου στη Δυτική Ελλάδα είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες.
Γ. Την Κυριακή 28/09 ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εκδηλωθούν στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Σημειώνεται ότι την ημέρα αυτή στη ΒΑ Ελλάδα η διατήρηση των ΒΑ ανέμων είναι εμπόδιο για την εκδήλωση αξιόλογων βροχών, υπόθεση που τη Δευτέρα μπορεί να ανατραπεί. Αντίθετα, στην ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, αν υπάρξει σύγκλιση, θα εκδηλωθούν αξιόλογης έντασης φαινόμενα.
«Ανεξάρτητα από την σύγκλιση των ανέμων, ρόλο στην ένταση των φαινομένων της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας θα παίξει το δυναμικό αίτιο που σχετίζεται με την ακριβή θέση του πάνω από την περιοχή μας ευρισκόμενου αεροχειμάρρου», καταλήγει ο μετεωρολόγος.
Ο Καιρός σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
Αρχικά γενικά αίθριος καιρός. Από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ και στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις πρώτες πρωινές ώρες πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου
Στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός, από τις μεσημβρινές ώρες όμως στα δυτικά θα ανατπυχθούν νεφώσεις και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.
Ο καιρός το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Στο Ιόνιο από νωρίς το πρωί και βαθμιαία και στα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις τοπικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.
Ο καιρός την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στο ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά καθώς και το βόρειο Αιγαίο. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.
