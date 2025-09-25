Καιρός: Και επίσημα φθινόπωρο από το Σαββατοκύριακο

Άνεμοι έως 7 μποφόρ και επικίνδυνες καταιγίδες, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Μπορεί ο μήνας Σεπτέμβριος να σηματοδοτεί την έναρξη του φθινοπώρου, ωστόσο ο ένατος μήνας τους χρόνου, αποτέλεσε απλά προέκταση του καλοκαιριού με ήπιο καιρό. Πλέον το σκηνικό αλλάζει, καθώς ο τρέχων μήνας μας αποχαιρετά με βροχές. Σταδιακή μεταβολή στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, με περισσότερες νεφώσεις, λίγες τοπικές βροχές στα κεντρικά και βόρεια και εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων, ενώ θα ξεκινήσει και πτώση της θερμοκρασίας. Το Σαββατοκύριακο ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά προβλέπεται να φέρει αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο «για επικίνδυνες καταστάσεις»

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σε ανάρτησή του αναφέρεται στον εμποδιστής "Ρεξ" και εξηγεί πως θα διαμορφωθεί μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό. «Με το γράμμα "Υ" αποτυπώνεται ο εκτεταμένος αντικυκλώνας προς τη βόρεια Ευρώπη.

Με το γράμμα "Χ" το βαρομετρικό χαμηλό στο οποίο θα κλείσει τον δρόμο ο αντικυκλώνας που αναφέραμε παραπάνω με αποτέλεσμα να μείνει για αρκετές ημέρες στην ίδια γεωγραφική έκταση.

Από τη μία ο αντικυκλώνας στέλνει ψυχρότερο αέρα από τη βόρεια Ευρώπη προς το βαρομετρικό χαμηλό και από την άλλη το βαρομετρικό χαμηλό αλληλεπιδρά με θερμές θαλάσσιες εκτάσεις.

Η παραπάνω αλληλεπίδραση διαμορφώνει μια εκρηκτικά ασταθή ατμόσφαιρα με συνέπεια τον ακραίο καιρό.

Η μελέτη μας έχει ήδη στραφεί σε αυτή την ατμοσφαιρική κυκλοφορία που εμφανίζει αρκετές πιθανότητες να πλήξει και τη χώρα μας.

Θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε επικίνδυνες καταστάσεις».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fklearhos.marousakis%2Fvideos%2F4133584863521904%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Από την πλευρά του ο Θοδωρής Κολυδάς «κρατάει μικρό καλάθι» τονίζοντας ότι από την αστάθεια δεν θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές, ειδικά της Ανατολικής Ελλάδας. «Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block) ,

Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό μας Omega block ,είναι ότι μπορεί να ανατροφοδοτεί μία ύφεση μέσης ή μεγάλης έκτασης σχεδόν στάσιμη πάνω από μια περιοχή, γύρω από τα πεδία υψηλών πιέσεων και να δίνει παρατεταμένα φαινόμενα. Κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται κυρίως την περιοχή της Ιταλίας. Λίγο ανατολικότερα να βρισκόταν το χαμηλό, θα κάναμε πάρτυ.

Εντάξει , μάθαμε και το Rex Block , αλλά μη νομίζουμε οτι με αυτόν το τύπο καιρό θα ωφεληθούν όλες οι περιοχές , ειδικά της Ανατολικής Ελλάδος».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ <br>Πριν από λίγες ημέρες είχαμε μιλήσει ότι οι βροχές παρότι αργούν θα έρθουν, αλλά θα πρέπει να κρατάμε μάλλον "μικρό καλάθι" , λόγω της προβλεπόμενης ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ( Rex Block) ,<br>Η μεγάλη διαφορά αυτού του block σε σχέση με το γνωστό… <a href="https://t.co/NhqHs7e0ek">pic.twitter.com/NhqHs7e0ek</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1970507345676337251?ref_src=twsrc%5Etfw">September 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>