Ημερίδα στον Πύργο για τις επιμολύνσεις από ορυκτέλαια στα Ελαιόλαδο

Ημερίδα με θέμα «Επιμολύνσεις στο Ελαιόλαδο από ορυκτέλαια λόγω λανθασμένων επιλογών» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Ηλείας, σε συνδιοργάνωση με την Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το Επιμελητήριο Ηλείας και το ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν διεξοδικά οι μέχρι σήμερα εξελίξεις για το πρόβλημα της ανίχνευσης ορυκτελαίων στο τελικό παραγόμενο προϊόν και συζητήθηκαν οι ορθές πρακτικές για τον περιορισμό ή την πλήρη εξάλειψη των επιμολύνσεων αυτών στο ελαιόλαδο.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις τρέχουσες διεθνής εξελίξεις που υπάρχουν και εστίασαν ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι επιμολυντές είναι ουσίες που μολύνουν το ελαιόλαδο και μπορούν να το καταστήσουν μη εμπορεύσιμο ως βρώσιμο έλαιο κυρίως από τη χρήση λιπαντικών στον μηχανολογικό εξοπλισμό. Αποτέλεσμα αυτών είναι σε αλλαγές στην ποιότητα, όπως η παρουσία υδρογοναθράκων ορυκτελαίων MOCH και ΜΟΑΗ.