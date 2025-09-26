Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28-9-2025

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 40-ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ, ΓΙΑΓΙΑΣ κ ΘΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΧΗΡ. ΕΜΜ. ΔΙΑΛΥΝΑ (ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ) ΕΤΩΝ 84 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Τ Α Π Α Ι Δ Ι Α: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΙΑΛΥΝΑ, ΘΕΩΝΗ κ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΠΟΛΙΑΣ, ΕΛΕΝΗ κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ κ ΑΝΤΕΛ ΔΙΑΛΥΝΑ Τ Α Ε Γ Γ Ο Ν Ι Α Τ Α Α Ν Ι Ψ Ι Α Ο Ι Λ Ο Ι Π Ο Ι Σ Υ Γ Γ Ε Ν Ε Ι Σ. *ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165, ΠΑΤΡΑ, Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ χήρας ΙΩΑΝ. ΗΡΩΔΙΑΔΗ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΣΩΤΗΡΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΙΓΑΝΟΚΑΜΠΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΧΗΡ. ΘΩΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ {ΕΤΩΝ 82} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TO ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙOY ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΘΗΜΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΧΗΡ. ΟΔΥΣ. ΔΡΙΒΑ {ΕΤΩΝ 77} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΡΙΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΡΙΒΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΟΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΛΑΖΑΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/9/2025 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΗΛ. ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ ΕΤΩΝ 98 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΟΥ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΗΛΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΧΑΛΙΑΣΟΥ, ΤΖΕΝΗΣ & ΜΑΡΙΟΥ ΡΗΓΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΩΜΕΝΟΥ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΝΙΩΤΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9:00 πμ στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Λεοντίου Ερυμάνθου, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΓΛΑΪΑΣ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΣΙΨΑ (ΕΤΩΝ 91) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΨΑΣ ΜΑΡΙΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΔΡΕΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27-9-2025 & ώρα 8.30 π.μ. εις τον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ συζ. ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΣΙΑΔΗΜΑ ΕΤΩΝ 81 Παρακαλούμε όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανάσιος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: Δημήτριος & Αναστασία Λεωνίδας & Αλεξ/δρα ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ: Ηλίας & Αλεξάνδρα Σιαδήμα, Αστερία χήρα Νικ. Παναγιωτοπούλου, Κων/νος Αλεξόπουλος, Δ. Πετρόπουλος ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 8.30 π.μ., Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Προαστείου Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΕΤΩΝ 90



Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ:

Νικολίτσα, Αικατερίνη, Απόστολος, Ντανιέλα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Κων/νος ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π. Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα. Τηλ. 261034160. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΝΙΚ. ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΜΑΡΙΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΑΛΑΚΙΔΗ, ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΗΣ χήρας ΧΑΡ. ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ ΕΤΩΝ 79 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΡΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΗΣ, ΕΛΠΙΔΑ, ΝΙΚΗ, ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr --------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΑΠΟ 6,30 π.μ ΕΩΣ 9 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΝΑΝΤΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝ. ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ ΕΤΩΝ 73 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΑΡΑΒΕΛΑ ΕΤΩΝ 90 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑΒΕΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ, ΟΛΓΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ----------------- ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΑΥΓΕΡΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 73 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΚΤΟΡΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr -------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΤΑΡΓΑΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ χήρας ΔΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 94 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΚΟΦΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΦΑΣ ΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΣΥΖ ΣΩΤ. ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 80 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΧΗΡΑ ΚΩΝ.) ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ & ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΣΟΦΙΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ, ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ AΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΡΛΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΑΔΕΛΦΟΥ & ΘΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 64 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΉ 28/9/2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΝΕΟ) ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ χήρας ΚΩΝ. ΓΑΪΤΑΝΗ ΕΤΩΝ 88 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΙΧΑΗΛ & ΜΑΡΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ & ΑΛΕΚΟΣ ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΪΤΑΝΗ ΖΩΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΖΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email goupos@yahoo.gr -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ & ΘΕΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗ ΒΑΣ. ΚΟΤΣΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗΣ (ΕΤΩΝ 84) ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΕΛΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΑΠΟ ΩΡΑ 7 ΕΩΣ 10 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΟΗΣ. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΤΣΑ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΤΣΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΣΑΣ, ΘΕΩΝΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΝΤΖΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΣΑΣ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΡΘΑ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΜΑΡΘΑ, ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΦΙΦΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΜΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: vadarakisfunerals@gmail.com -------------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2025 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 52 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ Η ΜΗΤΕΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (ΧΗΡΑ) ΠΑΝ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΡΙΟΣ & ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΕΤΡΟΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΥ ΕΤΩΝ 70 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΑΛΕΞ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28/9/2025 & ΩΡΑ 9:30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΩΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (ΡΟΥΛΑΣ) ΠΕΦΑΝΗ ΕΤΩΝ 74 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) ΠΕΦΑΝΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΦΑΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΕΦΑΝΗ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΕΦΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕΦΑΝΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΡΓΥΡΩ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΕΞΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΧΡΥΣΩ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΡΓΥΡΩ, ΠΑΥΛΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Περιβόλας Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΦΩΤΕΙΝΗΣ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ (ΕΤΩΝ 84) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΤΣΙΚΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΟΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ χήρας ΝΙΚ. ΜΗΛΙΩΝΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΛΗ - ΕΤΩΝ 73 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΑΛΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΠΑΛΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842. www.tsantarliotis.gr ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Ζαρουχλεΐκων Πατρών, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚ. ΚΙΟΥΣΗ (ΕΤΩΝ 91) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΛΗ ΚΙΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΑ ΚΙΟΥΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος) Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ---------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την συμπλήρωση ενός έτους από την κοίμηση της πολυαγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΑΣΟΥΚΗ ΕΤΩΝ 93 σας προσκαλούμε να προσευχηθείτε μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της στην Θεία Λειτουργία και το Ιερόν Μνημόσυνον που θα τελέσουμε την Κυριακή 28-9-2025 & ώρα 7 έως 10 π. μ. στον Ι. Ν. Αγ. Κων/νου & Ελένης Αρόης Πατρών. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΘΕΩΝΗ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΛΙΟΥΤΑΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΓΥΡΩ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΝΑ & ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΣΠΥΡΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΒΔΑΛΗΣ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΕΒΑΣΤΗ ΔΑΣΟΥΚΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ (χήρα) ΕΥΑΓ. ΔΑΣΟΥΚΗ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Άνω Καστριτσίου, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ- ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ OI ETTONOI: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΕΣ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-9-2025 & ώρα 9.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης Αγυιάς, 3ετές μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (χήρας) ΑΝΤ. ΛΑΔΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 85 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΔΙΚΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΔΙΚΟΣ, POZA ΛAΔIKOY ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΒΛΑΣ. ΚΟΥΝΑΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα Προαστίου, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΙΑΝΤ. ΠΙΡΠΙΛΙΔΗ ΕΤΩΝ 80 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΧΤΥΠΗΣ, ΜΑΡΙΑ & ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΡΠΙΛΙΔΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΙΡΠΙΛΙΔΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΙΡΠΙΛΙΔΗ OI ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΙΡΠΙΛΙΔΗ, ΑΛΙΚΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΪΝΑΣ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου Πατρών, 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝ. ΔΑΝΔΟΛΑ ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ALPHA - ΕΤΩΝ 69 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΙΩΑΝΝΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28-9-2025 & ώρα 9.30 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αλεξίου Πατρών, Ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡ. ΜΠΑΛΑ ΕΤΩΝ 78 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΤΡΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΛΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΑΛΑ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ., 40/ήμερο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών

για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής του ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Μιχαηλ & Μαρία Γιαννακοπούλου

Κων/νος Γιαννακόπουλος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Κων/νος Γιαννακόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π. Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα. Τηλ. 261034160. ---------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 9 π.μ., Ετήσιο Μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου άρλας Αχαίας

για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας



ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΚΟΛΑΊΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της ψυχής της Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Δημήτριος ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :

Ιωάννης & Κωνσταντίνα ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΗΣ :

Ελένη, Σωτηρία, Δανάη ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ :

Χρυσάφω & Σωτήρης



ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών Γαλαριώτης Κωνσταντίνος Π. Οδός Ιωνίας 64, Πάτρα, 26224, Αχαΐα. Τηλ. 261034160. ------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 9.30 στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ χήρας ΚΩΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 102 Τα παιδιά της Τα εγγόνια της Ο δισέγγονος της Τα ανίψια της Οι λοιποί συγγενείς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,00 π.μ. ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 92 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΣΕΜΙΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

