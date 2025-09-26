Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για την Αναστασία Χατζηιωαννίδου

Η εκλιπούσα ήταν πεθερά του Αντιπροέδρου της ΚΕΔΗΠ - Καρναβάλι Πάτρας, Κωνσταντίνου Δραγώτη
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωση του συλλυπείται από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΗΠ - Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου - Καρναβάλι Πάτρας, Κωνσταντίνο Δραγώτη, για τον θάνατο της πεθεράς του Αναστασίας Χατζηιωαννίδου, καθώς επίσης, όλα τα μέλη της οικογένειάς της και τους οικείους της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr