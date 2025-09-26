Συλλυπητήρια Κώστα Πελετίδη για την Αναστασία Χατζηιωαννίδου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, με ανακοίνωση του συλλυπείται από καρδιάς τον Αντιπρόεδρο της ΚΕΔΗΠ - Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου - Καρναβάλι Πάτρας, Κωνσταντίνο Δραγώτη, για τον θάνατο της πεθεράς του Αναστασίας Χατζηιωαννίδου, καθώς επίσης, όλα τα μέλη της οικογένειάς της και τους οικείους της.