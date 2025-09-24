Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Καινούργιου – Κουτσουμπής: Σύμφωνο συμβίωσης τον Οκτώβρη

Καινούργιου – Κουτσουμπής: Σύμφωνο συμβί...

Πως αντιδρά η παρουσιάστρια στις φήμες εγκυμοσύνης, στο σύμφωνο συμβίωσης και στη νίκη της στην τηλεθέαση

Τρείς είναι οι λόγοι που φωνάζουν την ευτυχία της Κατερίνας Καινούργιου και την κάνουν να λάμπει: η προσωπική της ηρεμία και γαλήνη, η νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή, με ένα χαρμόσυνο γεγονός που σημαίνει πολλά, και η επαγγελματική της καταξίωση που ήρθε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.

Διαβάστε περισσότερα στο youweekly

Ειδήσεις Τώρα

Βούλα Πατουλίδου: «Ο Δημήτρης 42 χρόνια ήταν κερί αναμμένο για εμένα»

Eurovision 2026: Δύο ημιτελικοί πριν τον εθνικό τελικό

Maestro: Οι ηθοποιοί που θα “εισβάλουν” στην 4η σεζόν

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κατερίνα Καινούργιου

Spotlight