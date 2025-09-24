Καινούργιου – Κουτσουμπής: Σύμφωνο συμβίωσης τον Οκτώβρη

Πως αντιδρά η παρουσιάστρια στις φήμες εγκυμοσύνης, στο σύμφωνο συμβίωσης και στη νίκη της στην τηλεθέαση
Τρείς είναι οι λόγοι που φωνάζουν την ευτυχία της Κατερίνας Καινούργιου και την κάνουν να λάμπει: η προσωπική της ηρεμία και γαλήνη, η νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή, με ένα χαρμόσυνο γεγονός που σημαίνει πολλά, και η επαγγελματική της καταξίωση που ήρθε κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.
