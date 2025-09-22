Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Κουτσούκου

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, εκφράζει με ανακοίνωση του, την λύπη του για τον θάνατο του Ανδρέα Κουτσούκου και συλλυπείται από καρδιάς την σύζυγό του Χρυσούλα Μυριούνη, εργαζόμενη του Δήμου, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παιδιά του Γιώργο και Μάρκο, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους οικείους του.

Η κηδεία του Ανδρέα Γεωργ. Κουτσούκου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών τελέστηκε την Δευτέρα 22-9-2025 στις 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος και ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο Εγλυκάδος.