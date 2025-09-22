Συλλυπητήρια Πελετίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Κουτσούκου

Ο Δήμαρχος Πατρέων συλλυπείται από καρδιάς την σύζυγο του εκλιπόντος, Χρυσούλα Μυριούνη, εργαζόμενη του Δήμου, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, εκφράζει με ανακοίνωση του, την λύπη του για τον θάνατο του Ανδρέα Κουτσούκου και συλλυπείται από καρδιάς την σύζυγό του Χρυσούλα Μυριούνη, εργαζόμενη του Δήμου, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου - Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παιδιά του Γιώργο και Μάρκο, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και τους οικείους του.
Η κηδεία του Ανδρέα Γεωργ. Κουτσούκου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών τελέστηκε την Δευτέρα 22-9-2025 στις 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Εγλυκάδος και ακολούθησε η ταφή του στο κοιμητήριο Εγλυκάδος.
Επίσης ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκφράζει με ανακοίνωση του, τη θλίψη του για τον θάνατο του Γιάννη Μάζη σε ηλικία 85 ετών και απευθύνει θερμά συλλυπητήρια στον αδελφό του Ανδρέα Μάζη, μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων και σε όλη την οικογένειά του.
Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος κ. Πετρόπουλος αναφέρει: «Αποχαιρετούμε σήμερα τον φίλο Γιάννη Μάζη, μια εξέχουσα αθλητική προσωπικότητα που διέπρεψε στον ελληνικό υγρό στίβο. Θα τον θυμόμαστε για την αγωνιστικότητά του και για την μεγάλη προσφορά του στον υγρό στίβο της πόλης μας και το πάθος του για τον αθλητισμό».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr