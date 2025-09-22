Ξενάγηση Προσκόπων από όλη την Ελλάδα στο Καρναβαλικό εργαστήριο στο Πετρωτό

Επίσκεψη στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων στο Πετρωτό πραγματοποίησαν την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου το πρωί 50 πρόσκοποι προερχόμενοι από πολλά μέρη της Ελλάδας, αρκετά από αυτά πολύ απομακρυσμένα, που βρίσκονται στην Πάτρα με αφορμή τη διοργάνωση στην πόλη μας (21 και 22 Σεπτεμβρίου) της Πανελλήνιας Συνάντησης για την Απονομή Διακριτικού Δάσους.

Τα μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων υποδέχτηκε η συνεργάτιδα, κατασκευάστρια-δημιουργός του Καρναβαλικού Εργαστηρίου Χριστίνα Κουφάκη, η οποία τα ξενάγησε στους χώρους του εργαστηρίου αλλά και τους παρουσίασε τα απαραίτητα στάδια και βήματα κατασκευής των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών. Οι πρόσκοποι ενημερώθηκαν για τα εργαλεία και τα υλικά με τα οποία γίνονται τα άρματα και οι διάφορες κατασκευές του Πατρινού Καρναβαλιού και γνώρισαν από κοντά την ιδιαίτερη τεχνογνωσία του Καρναβαλικού Εργαστηρίου που το έχουν καταστήσει μοναδική μονάδα παραγωγής σε όλη την Ελλάδα. Είδαν από κοντά την πορεία εργασίας για την προετοιμασία των αρμάτων του επερχόμενου Καρναβαλιού, έμαθαν για τον τρόπο κατασκευής του άνθινου άρματος, για το υλικό που απαιτείται (πολυεστέρας) και για τον τρόπο κατασκευής για τους μπάστακες ο οποίος διαφοροποιείται από αυτόν των αρμάτων αφού οι μπάστακες πρέπει να είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί στη φθορά και προορίζονται να διακοσμούν εξωτερικά σημεία της πόλης μας.