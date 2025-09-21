Αν. Λοβέρδος: Αισθάνομαι άνετα στη Νέα Δημοκρατία - Ποιον λέει «κακό παιδί της πολιτικής»

«Αισθάνομαι πάρα πολύ άνετα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί ο βασικός λόγος που εγώ δεν είχα χώρο στο ΠΑΣΟΚ ήταν ότι έχει φύγει πια από τον χώρο του κέντρου και τον παραχώρησε στον κύριο Μητσοτάκη.

Ο χώρος του πολιτικού κέντρου, που πάντα είναι ο χώρος που αναδεικνύει κυβερνήσεις, δεν καλύπτεται από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν θέλει να τον καλύψει. Άλλο τι λέει στα λόγια, ότι “έχουμε κεντρώους ψηφοφόρους”, τους έχουν μείνει κάποιοι», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος, φιλοξενούμενος στο ΕΡΤnews, το πρωί της Κυριακής (21/9).

«Η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ένα κόμμα που καλύπτει από τη δεξιά μέχρι το κέντρο κι αυτό της έδωσε το 41%. Δύο εκλογές, η μία κοντά στο 40%, στο 41%, είναι επειδή οι μετακινήθηκαν ψηφοφόροι από τον χώρο του κέντρου, γιατί τους εκφράζει αυτός ο πολιτικός ηγέτης και παράλληλα από τα δεξιά του έχει περίπου ένα 18%. Άρα λοιπόν διαμορφώθηκε ένας καινούργιος χώρος με ένα κόμμα της Δεξιάς, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όμως έχει μπολιαστεί με πάρα πολλά στελέχη από το Κέντρο, που αποτελούν και ένα μεγάλο μέρος του υπουργικού συμβουλίου», πρόσθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος και συνέχισε:

«Δεν μετακινήθηκα καθόλου από τις απόψεις μου. Δηλαδή ότι έλεγα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα λέω κι εδώ. Ότι έλεγα για την επιστολική ψήφο, τα λέω. Ότι λέω για την κυβερνητική σταθερότητα που είναι απαραίτητη σε μία δημοκρατία, το λέω.»

«Πήρα τηλέφωνο για να μιλήσω με τον πρωθυπουργό μετά τον ανασχηματισμό που έκανε τον Μάρτιο του ’25. Κι επειδή είχα δει ότι κυριαρχούσε το σύνθημα να φύγει ο Μητσοτάκης και βλέπουμε… Τι βλέπουμε; Η Ελλάδα δεν είναι Ιταλία που έχει άρτιο διοικητικό σύστημα και αντέχει τις πολιτικές κρίσεις, η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει η Γαλλία, αν επικρατήσουν αυτοί, οι “θα δούμε”».

«Κακό παιδί της πολιτικής ο Αλέξης Τσίπρας»

«Όποιος διαβάζει τα σημεία καταλαβαίνει ότι κυοφορείται το κόμμα Τσίπρα», ανέφερε ο Ανδρέας Λοβέρδος. «Ξέρω ότι δεν μπορώ να τον υποτιμήσω. Όσοι τον υποτίμησαν, τον βρήκαν μπροστά τους. Και είναι και κακό παιδί. Είναι πολύ κακό παιδί, γι’ αυτά που έκανε με τη Novartis και για αυτά που πήγε να κάνει στα κανάλια με την ιδιωτική τηλεόραση. Είναι κακό παιδί, κανονικό κακό παιδί της πολιτικής. Άρα είναι δύσκολος, υπό αυτή την έννοια, γιατί δεν έχει φραγμούς.

Έχει πολύ καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά κι επειδή, νομίζω, ότι ο χώρος της αντιπολίτευσης, όλης της αντιπολίτευσης, είτε είναι δεξιά, είτε είναι κεντρώα, είτε είναι αριστερή, δεν έχει υποψήφιο για το αξίωμα του πρωθυπουργού, πάει στο μυαλό του. Τουλάχιστον θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος. Έχει προσπαθήσει να κάνει λίγο πίσω για κάποια λάθη του παρελθόντος κάτι που τον φέρνει σε σύγκρουση με άλλους, πιο φανατικούς. Εν πάση περιπτώσει, καλό κουράγιο αν το κάνει», κατέληξε ο Αν. Λοβέρδος.

Τέλος, ανέφερε ότι θα ασχοληθεί άμεσα με τη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν είναι θέμα του τέλους του ’25 ή των αρχών του ’26. Πάντως αυτή η Βουλή είναι η προτείνουσα Βουλή. Η αναθεώρηση ήταν ένα θέμα που συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό. Καταρχάς είχαμε συμπέσει το 2006 στην πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86, που πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει να φύγει. Η προανακριτική επιτροπή που είναι μια άχρηστη επιτροπή και μόνο προβλήματα δημιουργεί, αλλά και η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».