Πάτρα: 4ο Εικαστικό Εκπαιδευτικό Event «Επι/Βιώσιμη Έκφραση»- «Αφιέρωμα στην φύση»

Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας (Συντήρηση Έργων Τέχνης) και του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας (Γραφικές Τέχνες), ενώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και ς προσκαλούν στο 4ο Εικαστικό Εκπαιδευτικό Event με τίτλο «Επι/Βιώσιμη Έκφραση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για ένα διήμερο αφιερωμένο στην τέχνη, τη φύση και τον άνθρωπο, με πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις εικαστικής δημιουργίας, performance, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το Event απευθύνεται σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς φορείς και ευαισθητοποιημένους πολίτες, προτείνοντας έναν διαφορετικό τρόπο σύνδεσης με τη φύση: βιωματικά, δημιουργικά και υπεύθυνα.

Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025

Ώρες λειτουργίας: 11:00 - 22:00

Δασύλλιο Πάτρας - Δεξαμενή Project

Περιγραφή - Σκοπός

Το 4ο Εικαστικό Εκπαιδευτικό Event αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Πάτρας να καλλιεργήσουν μια βιώσιμη σχέση με τη φύση. Σε μια εποχή όπου η πρόσβαση σε φυσικούς χώρους είναι περιορισμένη και η καθημερινότητα μάς απομακρύνει όλο και περισσότερο από το φυσικό περιβάλλον, το Event προτείνει μια μοναδική εμπειρία επανασύνδεσης με τη φύση, μέσα από δημιουργικές και εικαστικές δράσεις. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και η προαγωγή της βιώσιμης πολιτειότητας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η συμβολή της φύσης στην ψυχική υγεία και ευεξία.

Η φύση δεν είναι απλώς ένα σκηνικό - είναι ο πολύτιμος σύμμαχός μας.

Περιβαλλοντικό αφήγημα

Η φύση απειλή την πόλη μας… ‘’Αφύσικο’’ και ‘’παράδοξο’’ η κυριαρχία της φύσης πάνω στην πόλη. Φτιάχνει στρατό και στέλνει τα Πλάσματά της για να εκτελέσουν το σχέδιο της. Η πόλη πάσχει και βρίσκεται σε κίνδυνο!!! Δεν είναι αργά για να αναλάβουμε δράση… Οι βιώσιμες πράξεις μας, η οικολογική τέχνη και ο αειφόρος σχεδιασμός ίσως μας βοηθήσουν να τα καταφέρουμε... να εξευμενίσουμε τη φύση!!! Ποια η ανταπόκριση της φύσης στις δράσεις μας;

Καλλιτεχνικές δράσεις

01 Υπαίθρια ζωγραφική (En plein air) - Εργαστήριο Painting Alchemy (Νίκος Τσιρώνης)

02 Αυτοσχέδιος φούρνος επιβίωσης - Ένα γλυπτό και μια τελετουργία (Στεφανία Ανδριοπούλου)

03 Η σέσουλα του χρόνου - Κεραμικά σκεύη σταφίδας (Ματίνα Μανίκη)

04 Μαθητικός Διαγωνισμός Design με θέμα «Οικολογική τέχνη & περιβαλλοντικός σχεδιασμός»

Διοργάνωση: Αριστομένης Χατζήπαπας & Κωνσταντίνα Πατσιαλού

Υποστήριξη: Μόνικα Μ. Λίλλη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αχαΐας, Κλάδου ΠΕ08,

Ιωάννα Παπαϊωάννου & Ελένη Αντωνακοπούλου, Υπεύθυνες Τμημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ & ΔΠΕ Αχαΐας

05 Μουσική κάλυψη του Event - Βιντεοσκοπημένες ζωντανές μουσικές εμφανίσεις στη φύση: Μουσικοί Καλλιτέχνες (Διονύσης Κανάκης -Κιθάρα & Κατερίνα Κυρίτση - Φωνή)

06 Εικαστική εξομολόγηση, Οικο-Εικαστική Πράξη-μια πράξη επιβίωσης (Σοφία Σπηλιωτοπούλου)

07 Live μουσική για διαλογισμό- Μουσικοί Καλλιτέχνες (Διονύσης Κανάκης -Κιθάρα & Κατερίνα Κυρίτση - Φωνή)

08 Τα Πλάσματα της φύσης - Αναδύθηκαν από τη γη και φέρουν μαζί τους την ευαισθησία και την κρίση τους. Έρχονται για να αξιολογήσουν τις δράσεις μας, τη στάση μας και τη δέσμευσή μας για την προστασία της φύσης (Ιφιγένεια Δημητροπούλου & Φαίη Κάντα).

09 Τιμώμενο Πρόσωπο (;)

10 Βραβεύσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Επιτροπή Αξιολόγησης: Μόνικα Μ. Λίλλη, Νικήτας Στέφανος, Ιωάννα Μαραγκού

Παρουσιάστρια της εκδήλωσης: Mona (Καλυψώ Κραβαριώτη), ανερχόμενη ράπερ.

Δώρο του Event: το αντίδωρο

Φωτογραφία: Νίκος Κραβαριώτης, φωτογράφος και χειριστής drone

Συνεργασία με Φορείς

Σύμβουλος Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Αχαΐας Κλάδου ΠΕ08

Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας



Χορηγοί

Μεγάλος Χορηγός: Δεξαμενή Project

Χορηγός: Μουρτάς Ψαροταβέρνα

Χορηγός: Νικολετόπουλος Ιωάννης, Quick Market



Υπεύθυνοι Διοργάνωσης

Ιδέα -Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Αριστομένης Χατζήπαπας, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕ08 Καλών Τεχνών

Γραφιστικός Σχεδιασμός - Επιμέλεια: Κωνσταντίνα Πατσιαλού, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών

