Μεγάλη Διάκριση για το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας: Σχολείο eTwinning 2025- 2026

Μια σπουδαία ευρωπαϊκή διάκριση απέσπασε το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας, καθώς του απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο τίτλος Σχολείο eTwinning 2025-2026.

Η αναγνώριση αυτή αποτελεί τιμή αλλά και επιβεβαίωση της ποιοτικής δουλειάς που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς και τη διοίκηση του σχολείου.

Στην επίσημη επιστολή της, η κα Μόνικα Kepe-Holmberg, Προϊσταμένη Μονάδας στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνεχάρη θερμά τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς για τη δέσμευσή τους στο πρόγραμμα eTwinning. Όπως σημειώνει, το σχολείο αξιοποίησε με καινοτόμο τρόπο τα ψηφιακά και δημιουργικά εργαλεία, βελτίωσε τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών και ανέπτυξε γόνιμες συνεργασίες με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία.

Παράλληλα, η διάκριση αναγνωρίζει τις προσπάθειες του σχολείου για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, αλλά και τη συμβολή του στην ενίσχυση του αισθήματος μιας ενωμένης ευρωπαϊκής κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το σχολείο να αποτελέσει παράδειγμα (role model) για άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να τα εμπνεύσει και να τα υποστηρίξει στη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Η διάκριση αυτή φέρνει το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής κοινότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η αφοσίωση, η συνεργασία και η καινοτομία οδηγούν σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά αποτελέσματα.