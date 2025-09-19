Back to Top
Ένωση Διευθυντών: «Ντροπή για τη Δημόσια Εκπαίδευση η υπολειτουργία των Ολοήμερων»

"Τα παιδιά στερούνται πολύτιμες ώρες δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης στη μελέτη τους" αναφέρει

«Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα» επισημαίνει η Ένωση Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκφράζει την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του για την κατάσταση που επικρατεί με την υπολειτουργία των Ολοήμερων Σχολείων. Ένας θεσμός που σχεδιάστηκε για να στηρίζει την οικογένεια, να ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και να εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, απαξιώνεται συστηματικά μέσα από ελλείψεις προσωπικού, καθυστερήσεις στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών και την απουσία σταθερού σχεδιασμού.

Η εικόνα αυτή δεν συνιστά απλώς μια λειτουργική αδυναμία αποτελεί πραγματική ντροπή για τη Δημόσια Εκπαίδευση και την Πολιτεία. Τα παιδιά στερούνται πολύτιμες ώρες δημιουργικής απασχόλησης και υποστήριξης στη μελέτη τους, ενώ οι οικογένειες αναγκάζονται να αναζητούν ιδιωτικές λύσεις, γεγονός που αντιβαίνει στον κοινωνικό ρόλο του δημόσιου σχολείου.

Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του και να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Η στελέχωση των Ολοήμερων Σχολείων με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, η σταθερότητα στον προγραμματισμό και η ενίσχυση του θεσμού με πόρους και μέριμνα δεν είναι διαπραγματεύσιμες επιλογές· είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια εκπαίδευση ισότιμη, σύγχρονη και αξιόπιστη.

Η απαξίωση του Ολοήμερου Σχολείου δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για εμάς, η στήριξή του αποτελεί κορυφαία παιδαγωγική και κοινωνική προτεραιότητα.

Ειδήσεις