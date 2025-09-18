Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 και την Κυριακή 21-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΡ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ
ΕΤΩΝ 76
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΥΑΝ
WANSOLINE
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842
-------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-----------------
