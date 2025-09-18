Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 και την Κυριακή 21-9-2025

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΕΡ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ 

ΕΤΩΝ 76 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΕΩΝΗ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΥΑΝ 

WANSOLINE 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΚΑΡΟΛΙΝΑ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΘΕΩΝΗ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών Τσανταρλιώτης

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  ΛΕΩΝ. ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟ
 
ΕΤΩΝ   82 

Κηδεύουμε την Κυριακή  21-9-2025  & ώρα 12  μεσ.  από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου  Νικολάου Κάτω Συχαινών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.

Ο  ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------

