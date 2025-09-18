Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 19 και την Κυριακή 21-9-2025

Κηδείες - Πένθη

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάμπου Φωκίδος.

Κηδεύουμε την Κυριακή 21-9-2025 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κάτω Συχαινών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ-ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΥΑΝ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr