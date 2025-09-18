Δάκρυσαν Λιάγκας και Κωνσταντάρας: «Ο μπαμπάς μου είχε καρκίνο! Κόλλησε μικρόβιο στο νοσοκομείο και πέθανε»

Η εξομολόγηση για τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, η προσωπική ζωή και η πρεμιέρα με την Ιωάννα Μαλέσκου
Το πρωί της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, Πρωινό, βρέθηκε ως καλεσμένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με αφορμή την πρεμιέρα του στο OPEN το Σάββατο 20/9, με την Ιωάννα Μαλέσκου.
Ο παρουσιαστής τον υποδέχθηκε συγκινημένος, καθώς δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την ημέρα που ο πατέρας του δημοσιογράφου έφυγε από τη ζωή.
Ο Γιώργος Λιάγκας τον γνώριζε, καθώς τα πρώτα χρόνια της δουλειάς του τον είχε σαν δάσκαλο, ενώ συνέχιζαν να έχουν επαφές μέχρι και πριν από λίγο καιρό, επομένως η απώλειά του ήταν πολύ σοκαριστική για εκείνον.
