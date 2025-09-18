Πάτρα: «Πώς κολλήσαμε τον ιό του Δυτικού Νείλου»- Mιλάει στο thebest η σύζυγος του ανθρώπου που «γλύτωσε από θαύμα»

«Ο σύζυγoς κόλλησε τον ιό του Δυτικού Νείλου, στα μέσα Αυγούστου, νοσηλεύθηκε για δέκα περίπου ημέρες και η περιπέτειά μας, ακόμα δεν έχει τελειώσει» περιγράφει στο thebest.gr η Μαρία Σταυρόπουλου, από την Πάτρα.

«Πήγαμε στο εξοχικό μας στην Αιγιάλεια για διακοπές και μόνο διακοπές δεν κάναμε. Μετά τον Υδροβιότοπο Αλυκής, από την Τρυπητή μέχρι και τα Διγελιώτικα, η κατάσταση φέτος, όπως και πέρυσι είναι ανυπόφορη από τα κουνούπια. Πέρυσι το καλοκαίρι, μόνιμοι κάτοικοι αλλά και επισκέπτες κόλλησαν τον ιό αλλά ευτυχώς, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί κανείς. Φέτος, όμως, ο ιός που «ξαναχτύπησε» την… πόρτα μας, μας οδήγησε σε απίστευτη ταλαιπωρία με τη νοσηλεία του συζύγου μου και δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Να πω, ότι και εγώ κόλλησα τον ιό. Στην αρχή, δεν ξέραμε τι ήταν. Τα συμπτώματα εμφανίστηκαν την δέκατη ημέρα που πήγαμε στο πατρικό μου. Λέγαμε ότι ήταν μια ίωση με περίεργα συμπτώματα. Εγώ πήγα στα εξωτερικά ιατρεία, του νοσοκομείο του Αιγίου γιατί δεν αρρωσταίνω συχνά και έφτασα επί πέντε ημέρες να έχω 40 πυρετό με πονοκέφαλο αλλά ευτυχώς έγινα καλά. Στη συνέχεια αρρώστησε ο σύζυγός μου και τότε διαπιστώσαμε ότι ήταν ο ιός του Δυτικού Νείλου και του δημιούργησε άσηπτη μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και νοσηλευτηκε στο νοσοκομείο του Αιγίου. Γλύτωσε από θαύμα» προσθέτει.

Τι συμβαίνει με τους στοχευμένους ψεκασμούς

Όπως, αναφέρει, η κ. Σταυροπούλου, μετά τον εντοπισμό του κρούσματος, απευθύνθηκαν στον ΕΟΔΥ, που τους διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και ότι τις επόμενες ημέρες θα γινόταν στοχευμένος ψεκασμός για τα κουνούπια. «Δεν ήρθε ποτέ κανένας να ψεκάσει και ο κίνδυνος είναι ακόμα εκεί. Μιλάμε για μια περιοχή, κοντά στο Υδροβιότοπο, που πέρα από τα κουνούπια που μαζεύει, υπάρχουν ζώα, κυρίως άλογα και πτηνά τα οποία μεταφέρουν τον ιό, είναι φορείς. Πρόκειται για αγροτική περιοχή με στάσιμα νερά, που βοηθούν στην ανάπτυξη των κουνουπιών».