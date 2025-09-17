Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας δείπνησαν στα Βλάχικα στη Βάρη

Η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας, βρέθηκαν σε κοινή παρέα και έφαγαν το βράδυ της Τρίτης 16.09.2025 στα Βλάχικα της Βάρης.

Η διεθνής τραγουδίστρια Νάνα Μούσχουρη, στα 91 της χρόνια, βρέθηκε με τον δημοφιλή παρουσιαστή, Νίκο Αλιάγα στην Βάρη, κάτι που φαίνεται να συνηθίζει να κάνει όποτε βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η βραδιά, όπως έγραψε σε σχετική ανάρτηση ο Γιάννης Κουτράκης, κύλησε με σχέδια για το μέλλον αλλά και αναμνήσεις που μοιράστηκαν ολοι μαζί.

Στην ανάρτηση αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Στα Βλάχικα της Βάρης με την Νάνα και τον Νίκο.

Η Νάνα Μούσχουρη στα 91 της παραμένει σταθερή και πιστή, κάθε φορά που επιστρέφει στην Αθήνα πηγαίνει πάντα στα Βλάχικα. Δεν είναι μια απλή συνήθεια τελικά, είναι ένα έθιμο και το τηρεί με την ευλάβεια που του αρμόζει.

Χθες στην παρέα ήταν και ο αγαπημένος της φίλος ο Νίκος Αλιάγας. Μιλήσαμε για το μέλλον κάναμε σχέδια, μιλήσαμε και για το παρελθόν, ο Μάνος, ο Γκάτσος, ο Ξαρχάκος, ο Μίμης ο Φασιανός, ο Quincy, o Dylan, o Leonard.

Το κλείσαμε το μαγαζί.

Η Νάνα και ο Νίκος πουλιά αποδημητικά, φεύγουν επιστρέφουν, μια ζωή στην ίδια διαδρομή. Aιώνες συμβαίνει αυτό με τους Έλληνες. H πατρίδα τους ομως είναι μια Ελλάδα που έχουν στην καρδιά και στην ψυχή τους ως κάτι ιερό που το πρεσβεύουν με πάθος, σεβασμό και ανιδιοτέλεια.

Οσοι ζουν εκτός συνόρων κάνουν ακριβώς το ίδιο, από τον παλιότερο μέχρι τον πιο νέο.

Νυν και αεί.»