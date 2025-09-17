Μητσοτάκης: Πραγματική αύξηση μισθού από τον Ιανουάριο

Την πρώτη συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ 2025 δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου αναμένεται να μιλήσει για όλα τα φλέγοντα ζητήματα αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των αυξήσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2025 και στην κριτική που άσκησε η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, επισήμανε: «Έγινε το ακριβώς αντίθετο σε όλες μου τις παρεμβάσεις»

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά είναι το κόστος ζωής, προϊόν διεθνών οικονομικών πιέσεων αρκετών ετών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Γι’ αυτό προχωρήσαμε σε γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των μισθών».

Όσον αφορά στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τα κυβερνητικά μέτρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι «δεν μας είπε από που θα τα βρει». «Δική μας επιλογή να μειώσουμε τους φόρους για όλους, αλλά περισσότερο γι’ αυτούς που έχουν παιδιά και για τους νέους», είπε στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι « κοινωνία αναγνωρίζει ότι έχουν αυξηθεί ονομαστικά οι μισθοί».

Για το ζήτημα της ακρίβειας και των αυξήσεων στις τιμές στο μοσχαρίσιο κρέας, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «εμείς εισάγουμε το 80% του μοσχαρίσιου κρέατος. Είναι παγκόσμια η αύξηση, δεν υπάρχει κάποια στρέβλωση στην ελληνική αγορά».

«Στα βασικά τρόφιμα, η μείωση του ΦΠΑ θα στοίχιζε πάνω από ένα δισ. ευρώ. Αν από το 13% πηγαίναμε στο 6%, ουσιαστικά θα εξουδετέρωνε όλες τις μειώσεις φόρων που έχουμε εξαγγείλει. Αντί για οριζόντιο μέτρο, επιλέξαμε ένα στοχευμένο», πρόσθεσε.