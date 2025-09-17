Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΜΑΡΑΓΔΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΝΟΥΣΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΛΒΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ,
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΑΝΑΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΣΩΝ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΜΠΑΚΑ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ζαρουχλεϊκων
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΦΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΣΤΟ
ΕΤΩΝ: 77
Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών.
{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Εγλυκάδος Πατρών}
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασπασία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα Παστού,
Διονύσιος & Αικατερίνη Παστού
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Ασπασία, Θεανώ, Λυδία, Ευαγγελία
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΛΣΑΜΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------
