Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18-9-2025

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΣΜΑΡΑΓΔΑ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΥΝΟΥΣΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΕΤΩΝ  95 

Κηδεύουμε  την Πέμπτη  18-9-2025  & ώρα  3 μ.μ. από  τον Ιερό Ναό  Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ  

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΩΤΙΟ ΑΓΓ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΛΒΙΝΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ,
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΑΝΑΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΣΩΝ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον  πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΧΡ. ΜΠΑΚΑ

ΕΤΩΝ   81

Κηδεύουμε την  Πέμπτη  18-9-2025  & ώρα 5  μ. μ. από  τον Ιερό  Ναό  Αγίου  Γεωργίου Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ζαρουχλεϊκων

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΦΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ      

ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο   

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΣΤΟ

ΕΤΩΝ: 77

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Εγλυκάδος Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασπασία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα Παστού,

Διονύσιος & Αικατερίνη Παστού

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Ασπασία, Θεανώ, Λυδία, Ευαγγελία

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ     

ΤΑ  ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΛΣΑΜΗ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

-----------------

