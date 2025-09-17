Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 18-9-2025

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΦΟΙΒΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΔΑΝΑΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΑΣΩΝ -ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-25 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 2 μ.μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ.

ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΡ. ΜΠΑΚΑ

ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 & ώρα 5 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιτεών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ζαρουχλεϊκων

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΦΗ, ΑΝΤΖΕΛΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΔΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό & θείο

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΣΤΟ

ΕΤΩΝ: 77

Θανόντα κηδεύουμε την Πέμπτη 18-9-2025 και ώρα 10.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Αιμιλιανού Πατρών.

{Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Εγλυκάδος Πατρών}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Ασπασία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννα Παστού,

Διονύσιος & Αικατερίνη Παστού

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ: Ασπασία, Θεανώ, Λυδία, Ευαγγελία

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΔΑΣΚΑΛΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 5 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΝΗ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΜΑΡΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΛΣΑΜΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------