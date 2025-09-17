Επίθεση λύκου σε 5χρονη στη Χαλκιδική: Η πείνα φέρνει τους λύκους κοντά στους ανθρώπους, λένε οι ειδικοί

Η προβληματική εξοικείωση των άγριων ζώων με τους ανθρώπους, η επέκταση της ανθρώπινης δραστηριότητας και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές αλλά κυρίως η έλλειψη τροφής στον χώρο όπου ζουν τα άγρια ζώα είναι οι λόγοι που έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς για την επίθεση του λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής.

Η εμφάνιση του λύκου σε παραλία στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής και η επίθεσή του σε πεντάχρονο κοριτσάκι προκαλούν ανησυχίες για το φαινόμενο αυτό. Ο Πάνος Στεφάνου εκπρόσωπος της οργάνωσης «Αρκτούρος» μίλησε στο newsit.gr και εξηγεί τους λόγους που έχουν αυξηθεί η εμφανίσεις άγριων ζώων τα τελευταία χρόνια.

«Η βασική αιτία είναι το φαγητό. Όταν τα ζώα θέλουν να φάνε και δεν βρίσκουν στις περιοχές τους τότε θα επισκεφθούν τις περιοχές που έχει εύκολη πρόσβαση σε φαγητό. Όπως χωράφια κάδους σκουπιδιών. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, ειδικά την περίοδο από τον Μάιο που ξεκινάει η αναπαραγωγή, τόσο για ασφάλεια από αρσενικές αρκούδες όσο και για την τροφή», αναφέρει στο newsit.gr.

Ο Πάνος Στεφάνου αναφέρθηκε εκτενώς και στην έλλειψη γνώσεων από τους πολίτες, ειδικά των περιοχών που εμφανίζονται αρκούδες αλλά και στα μέτρα που πρέπει να παρθούν.

«Ειδικά για το θέμα με τις αρκούδες είχαμε αυξημένες εμφανίσεις και βγάλαμε και μια ανακοίνωση γι’ αυτό. Βέβαια ο αριθμός είναι ενδεικτικός γιατί δεν αναφέρονται όλα. Εμείς αυτό που λέμε στην ανακοίνωση είναι ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί και είναι πολύ απλό. Η πολιτεία πρέπει να επανδρώσει τα δασαρχεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών γιατί δεν είναι αρμόδιες οι οργανώσεις. Να είναι το προσωπικό εκπαιδευμένο και εκεί εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε γιατί έχουμε την τεχνογνωσία. Όμως, θα πρέπει να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή να λειτουργούν ομάδες άμεσης επέμβασης και να είναι όλο το 24ωρο. Αυτό γιατί το καλοκαίρι η αρκούδα κινείται τις νυχτερινές ώρες και πρέπει να την απομακρύνουν και να το χειριστούν. Πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για το πως πρέπει να χειρίζονται την εμφάνιση μιας αρκούδας, όπως κάνουν και άλλες χώρες λόγου χάρη η Σλοβενία που έχει άμεσες ομάδες δράσης. Δεν είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση» λέει ο εκπρόσωπος του «Αρκτούρου».

«Μεμονωμένα περιστατικά οι επιθέσεις άγριων ζώων»

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν καταγραφεί και αλλά περιστατικά εμφάνισης και επίθεσης άγριων ζώων όπως αναφέρει και ο κ Στεφάνου:

«Σίγουρα το μεγαλύτερο είναι αυτό που έγινε στην Δράμα και σκοτώθηκε ο ορειβάτης. Υπάρχει και ένα περιστατικό στην Ροδόπη με μια τουρίστρια που σκοτώθηκε από λύκους και έχε καταγραφεί αλλά τελικά ήταν σκύλοι».

«Μετά υπήρχε ένα άλλο περιστατικό στην Καστοριά με ένα αγρότη που είχε βγει να εκπαιδεύσει τον σκύλο αλλά δεν έγινε σε κατοικημένη περιοχή. Η αρκούδα δεν επιτίθεται για να φάει μόνο όταν νιώσει απειλή προσπαθεί να βγάλει από την άκρη τον άνθρωπο», επισημαίνει και προσθέτει:

«Στο περιστατικό με τη Δράμα φταίει και το σημείο που ήταν σε μια πλαγιά και έπεσε ο ορειβάτης. Δεν είναι ότι τον έσπρωξε η αρκούδα. Στο περιστατικό της Χαλκιδικής είναι επίθεση. Οι επιθέσεις είναι μεμονωμένα περιστατικά. Η μόνη διαφορετική είναι η επίθεση του λύκου στην Χαλκιδική. Είναι μια πολύ προβληματική συμπεριφορά με πολλές και καθημερινές εμφανίσεις στον Μάρμαρα».

«Χρειάζεται σωστός χειρισμός όταν δούμε άγριο ζώο»

Για την υπόθεση της Δράμας που είχε τραγική κατάληξη με τον θάνατο του ορειβάτη μίλησε και o υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης «Καλλιστώ» για τα λάθη που έγιναν όπως αποτυπώνονται στο βίντεο ντοκουμέντο.

«Δύο πεζοπόροι πήγαν σε ένα απάτητο δάσος και χρειάζεται άδεια έρευνας για να μπει κάποιος εκεί μέσα από την κεντρική δασαρχεία. Εκεί έγιναν δύο τραγικά λάθη. Το ένα είναι η παρουσία του σκύλου και το άλλο είναι η χρήση του σπρέι πιπεριού. Στο βίντεο ντοκουμέντο επιβεβαιώνεται ότι ο σκύλος πανικοβάλλει την αρκούδα και εκείνη πηγαίνει προς το σκύλο. Τότε ο ορειβάτης κάνει χρήση του σπρέι και η αρκούδα τυφλώνεται και πάει προς τον κ Χρήστο. Δεν μιλάμε για μια επίθεση που η αρκούδα θέλει να βλάψει τον άνθρωπο αλλά για ένα ζώο τρομαγμένο μέσα στο χώρο του να βλέπει ένα μεγαλόσωμο ζώο και προσπαθεί να σωθεί και να φύγει», αναφέρει ο Ιάσων Μπαντιός.

Η σωστή ενημέρωση και ο σωστός χειρισμός όταν δούμε ένα άγριο ζώο έχει καθοριστική σημασία επισημαίνει ο εκπρόσωπος του «Καλλιστώ».

«Η αρκούδα είναι ένα ζώο που φοβάται τον άνθρωπο και όταν τον αντιληφθεί απομακρύνεται. Για αυτό αν εμφανιστεί κοντά μας πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να κάνουμε φασαρία για να φύγει, δεν πρέπει να την τρομάξουμε. Στην περίπτωση του λύκου έχουμε διαφορετικό χειρισμό. Θα καθίσει λίγα δευτερόλεπτα για να μας δεις και θα φύγει. Αν είναι σε πολύ κοντινή απόσταση θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια για να τον κάνουμε να φύγει» αναφέρει.