Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοιχτή ξανά η πλατφόρμα από σήμερα - Οι δικαιούχοι

Το Υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε ότι από σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2025 - 31/7/2025).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στη σχετική εγκύκλιο που αφορά στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Στις αιτήσεις οι οποίες εγκρίνονται ως προς τα στοιχεία που αφορούν στον φοιτητή για τον οποίο πραγματοποιείται η αίτηση στεγαστικού επιδόματος και είτε δεν έχουν συμπληρωθεί στοιχεία συγκατοίκησης είτε τα στοιχεία συγκατοίκησης δεν έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, καταβάλλεται το ποσό των 1.500 ευρώ. Το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Σε περίπτωση έγκρισης όλων των στοιχείων της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συγκατοίκησης, καταβάλλεται το ποσό των 2.000 ευρώ. Αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε ΑΕΙ εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το επίδομα ορίζεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

Η σχετική εγκύκλιος ΕΔΩ