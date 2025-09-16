Patras Dolce Festival: Γεύσεις και πολιτισμός συναντούνται στην Αγορά Αργύρη

Η Πάτρα ετοιμάζεται να ζήσει το πιο γλυκό τριήμερο του φθινοπώρου. Το Patras Dolce Festival έρχεται από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στην Αγορά Αργύρη, γεμίζοντας την πόλη με χρώματα, αρώματα και φυσικά… πολύ gelato.

Η διοργάνωση αποτελεί τον ελληνικό σταθμό του ευρωπαϊκού έργου GELATOntheROAD και υλοποιείται από την ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακή Εταιρεία του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο πλαίσιο του προγράμματος CreativeEurope 2021–2027.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Pop-Up Μουσείο, που θα λειτουργεί καθημερινά πρωί και απόγευμα, γνωρίζοντας στο κοινό το έργο και ταξιδεύοντας μικρούς και μεγάλους στην ιστορία και την κουλτούρα του παγωτού, ενώ δεν θα λείψουν και δραστηριότητες ειδικά για παιδιά.

Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με σεμινάρια και ομιλίες, που θα φωτίσουν πλευρές του gelato ως τουριστικού προϊόντος αλλά και τη θέση του στην οικονομία, ανοίγοντας μια διαφορετική συζήτηση γύρω από ένα αγαπημένο γλυκό.

Και φυσικά, η σκηνή ανήκει στα cooking shows. Εκεί όπου οι κλασικές συνταγές συναντούν τη φαντασία: θα δοκιμάζατε ποτέ παγωτό… τζατζίκι ή παγωτό ελιάς; Οι αλμυρές εκδοχές του gelato υπόσχονται να ξαφνιάσουν ευχάριστα το κοινό, ενώ οι γλυκές δημιουργίες θα επιβεβαιώσουν γιατί το παγωτό είναι πάντα το πιο αγαπημένο επιδόρπιο.

Η κορύφωση του φεστιβάλ έρχεται με τον προκριματικό του διεθνούς διαγωνισμούSustainableScoops.Οι διαγωνιζόμενοι θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν στην κριτική επιτροπή γεύσεις με βιώσιμες πρακτικές και τοπικά προϊόντα, ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δοκιμάσει και να συμμετάσχει με την ψήφο του στην ανάδειξη του νικητή.Παράλληλα με το διαγωνισμό, το GelatoPhotoBooth θα περιμένει τις παρέες για τις πιο γλυκές φωτογραφίες του φεστιβάλ, ώστε η εμπειρία να μείνει αξέχαστη.

Και για τους λάτρεις των γεύσεων, το GelatoStation θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα με δροσερές επιλογές και μικρές εκπλήξεις.

Παράλληλα, από τις 15 έως τις 20 Σεπτεμβρίου η PatrasGelatoRestaurantWeek θα απλώσει τη γιορτή σε όλη την πόλη, με εστιατόρια που εμπνέονται από το gelato και δημιουργούν ξεχωριστά μενού.

Το PatrasDolceFestival 2025 είναι ανοιχτό για όλους με ελεύθερη είσοδο, από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8.30 το βράδυ. Ένα τριήμερο που υπόσχεται εκπλήξεις, νέες γεύσεις και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.