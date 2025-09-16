Άννα Βίσση: Είμαι αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα και ας λένε διάφορα

Η Αννα Βίσση παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους το βράδυ της Δευτέρας στην Αίγλη Ζαππείου και μίλησε για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.

Η κορυφαία ερμηνεύτρια μίλησε για τη συνταγή της επιτυχίας της, που δεν είναι άλλη από τη γυμναστική και τη σωστή διατροφή.

Η Άννα Βίσση προσπαθεί να διαχειριστεί την επιτυχία αν και όπως λέει, κάτι τέτοιο απαιτεί προσπάθεια. Αναφέρθηκε για ακόμα μια φορά στον Νίκο Καρβέλα και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει όσο η μουσική της δίνει φτερά.

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση.

Ο Νίκος Καρβέλας δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος» ανέφερε αρχικά η Άννα Βίσση.

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3μισι ώρες. Είμαι αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου.

Είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι. Δεν θα πιέσω τον εαυτό μου, ούτε θα βγω απελπισμένη. Θα συνεχίσω όσο μου δίνει η μουσική φτερά» τονίζει η δημοφιλής τραγουδίστρια.