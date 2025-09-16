Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 17 Σεπτεμβρίου

Σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος, Οσίου Ολβιανού, Αγίου Παντολέοντος, Αγίου Πηλέως.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Σοφία, Σόνια, Σοφιανή, Σόφη, Σοφίνα,

Φιφή, Σοφούλα,

Σοφίτσα, Σοφάκι, Σοφιανός, Σοφούλης,

Πίστη, Πίστις,

Ελπίδα, Ελπίς,

Αγάπη, Αγάπιος,

Σοφιάννα,

Αγαθοκλής, Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια,

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια*,

Παντολέων, Παντολέοντας, Παντολεοντής, Παντολεοντία, Παντολεοντή,

Πηλεύς, Πηλέας.

Αγία Σοφία

Η Αγία Σοφία μαζί με τις τρείς κόρες της, Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν για την αγάπη και το χριστιανικό τους πιστεύω στα χρόνια του Ανδριανού. Η μητέρα μαζί με τα τρία ανήλικα κορίτσια της, δωδεκαετής η μια, δεκάχρονη η άλλη και μόλις εννιά ετών η μικρότερη οδηγήθηκαν μπροστα στον αυτοκράτορα για να δικαστούν για την χριστιανική τους πίστη. Αποκεφαλίστηκαν και τα τρία παιδιά και η μητέρα παρέδωσε το πνεύμα της μην αντέχοντας τέτιο πόνο, πάνω από το τάφο των παιδιών της

Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη

Για την Αγία Σοφία και οι τρεις κόρες της την Πίστη,την Ελπίδα και την Αγάπη δεν ξέρουμε παρά μόνο ότι ήταν χριστιανές και μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 – 138 μ.Χ.).

Η Αγία Σοφία, μια τίμια και καλή γυναίκα, όταν χήρεψε με τις τρείς κόρες της πήγε στη Ρώμη. Όλη η Ρώμη έμαθε ότι ήταν Χριστιανές και ο αυτοκράτορας διέταξε να τις συλλάβουν.

Έβαλαν τη μητέρα χωριστά και άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η δωδεκάχρονη Πίστη. Ο Ανδριανός προσπάθησε να πείσει την Πίστη να αρνηθεί το Χριστό με ανταλλάγματα υλικά αγαθά και ευτυχισμένη ζωή στο παλάτι αλλά η Πίστη ήταν ανένδοτη. Τότε, μετά από βασανιστήρια, την αποκεφάλισαν.

Το ίδιο έγινε και με τη δεκάχρονη Ελπίδα, όταν τη ρώτησαν αν αξίζει να υποβληθεί σε τέτοια βασανιστήρια απάντησε, ναι, διότι έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό, που είναι σωτήρ όλων των ανθρώπων. Αμέσως αποκεφαλίστηκε και η Ελπίδα.

Την ίδια τύχη είχε και η εννιάχρονη Αγάπη καθώς αποκεφαλίστηκε.

Η Αγία Σοφία, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και έμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας το Θεό να την πάρει κοντά του. Πράγματι η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της.

Τμήμα του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Σοφίας υπάρχει στη Μονή Αγίου Νικολάου Καλτεζών Αρκαδίας.

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.