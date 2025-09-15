Πέθανε ο Αμόρ, ο σκύλος που επέζησε χάρη στην αυταπάρνηση της κηδεμόνα του

Ο πρώην αδεσποτούλης από το Ηράκλειο Κρήτης που βρισκόταν στην Αθήνα και είχε σωθεί από τη φωτιά στο Μάτι ενώ τον είχε αγκαλιά η κηδεμόνας του, έφυγε από τη ζωή.

Ο Αμόρ βρισκόταν στο κλουβί του κυνοκομείου Ηρακλείου με ακρωτηριασμένο πόδι μετά από τροχαίο. Το 2014, η Κατερίνα αποφάσισε να τον υιοθετήσει και ο σκύλος «πέταξε» στην αγκαλιά της οικογένειάς του, σύμφωνα με το neakriti.gr.