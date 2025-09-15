Δυτ. Ελλάδα: Κατανάλωση αλκοόλ έστειλε 16χρονο στο νοσοκομείο

Σε συλλήψεις οδήγησε η μέθη ανηλίκου στην εκδήλωση με την γνωστή τραγουδίστρια, Κέλλυ Κελεκίδου στο Ευηνοχώρι.

16χρονος νεαρός κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία που αναζήτησε τους υπεύθυνους που έδωσαν αλκοόλ στον ανήλικο, καθώς ως γνωστόν ο νόμος για το αλκοόλ και τους ανήλικους είναι πολύ αυστηρός.

Έτσι συνελήφθη η μητέρα του νεαρού και ο πρόεδρος του Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση οι οποίοι θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο.

aixmi-news.gr