Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτ. Ελλάδα: Κατανάλωση αλκοόλ έστειλε 16χρονο στο νοσοκομείο

Δυτ. Ελλάδα: Κατανάλωση αλκοόλ έστειλε 1...

Συνελήφθη η μητέρα του και ο πρόεδρος του Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση στην οποία βρισκόταν

Σε συλλήψεις οδήγησε η μέθη ανηλίκου στην εκδήλωση με την γνωστή τραγουδίστρια, Κέλλυ Κελεκίδου στο Ευηνοχώρι.

16χρονος νεαρός κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία που αναζήτησε τους υπεύθυνους που έδωσαν αλκοόλ στον ανήλικο, καθώς ως γνωστόν ο νόμος για το αλκοόλ και τους ανήλικους είναι πολύ αυστηρός.

Έτσι συνελήφθη η μητέρα του νεαρού και ο πρόεδρος του Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση οι οποίοι θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο.

aixmi-news.gr

Ειδήσεις Τώρα

Επιχείρηση της ΕΥΠ στη Χίο: Αποκαλύφθηκε κύκλωμα Τούρκων μαφιόζων με 12.500 κινητά

Μαρίσσα Λαιμού: Μυστήριο με τον θάνατο της 28χρονης μετά από τσίμπημα εντόμου- Οι γιατροί της έδωσαν εξιτήριο, πέθανε την επομένη ημέρα

Πάτρα: Πέθανε ο καταδικασμένος για τις δολοφονίες των Κωνσταντίνας Κουλούρη και Ρεγγίνας Παπανδρέου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νοσοκομείο Αλκοόλ Μέθη

Ειδήσεις