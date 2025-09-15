Δυτ. Ελλάδα: Κατανάλωση αλκοόλ έστειλε 16χρονο στο νοσοκομείο

Συνελήφθη η μητέρα του και ο πρόεδρος του Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση στην οποία βρισκόταν
Σε συλλήψεις οδήγησε η μέθη ανηλίκου στην εκδήλωση με την γνωστή τραγουδίστρια, Κέλλυ Κελεκίδου στο Ευηνοχώρι.
16χρονος νεαρός κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά του στο νοσοκομείο Μεσολογγίου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.
Το νοσοκομείο ειδοποίησε την αστυνομία που αναζήτησε τους υπεύθυνους που έδωσαν αλκοόλ στον ανήλικο, καθώς ως γνωστόν ο νόμος για το αλκοόλ και τους ανήλικους είναι πολύ αυστηρός.
Έτσι συνελήφθη η μητέρα του νεαρού και ο πρόεδρος του Συλλόγου που διοργάνωσε την εκδήλωση οι οποίοι θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο.
